ترامب يتوعد بمعاقبة إيران بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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القاهرة 23 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن إيران وحلفاءها الحوثيين سيواجهون “عقابا عسكريا قاسيا”، بعدما أعلن الحوثيون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، في خطوة وسعت نطاق الحرب في الشرق الأوسط إلى ممر ملاحي رئيسي ثان.

وأدى احتمال امتداد الاضطرابات وتعطل الإمدادات إلى ممر بحري ثان إلى قفزة في أسعار النفط العالمية، في واحدة من أكبر الارتفاعات منذ اندلاع الحرب. وارتفع خام برنت بأكثر من ستة بالمئة متجاوزا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو أيار.

وبعد أسبوعين من الانهيار الفعلي لهدنة مؤقتة كان يفترض أن تضع حدا للحرب، شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات الجوية الليلية على إيران، ما دفع طهران إلى شن هجمات على دول عربية مجاورة تستضيف قواعد أمريكية.

وبعد إعلان الحوثيين استهداف الناقلتين، قال ترامب إنه سيحمل إيران المسؤولية عن أي هجمات أخرى تنفذها الجماعة.

وأعلن الحوثيون، الذين يسيطرون على شمال وغرب اليمن، هذا الأسبوع فرض حصار بحري على السعودية، التي حولت ملايين البراميل من النفط يوميا عبر خطوط الأنابيب إلى البحر الأحمر لتجاوز الحصار الإيراني على صادرات النفط من منطقة الخليج عبر مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “إذا فعلوا ذلك مرة أخرى، فستحمل الولايات المتحدة إيران المسؤولية، لأن الحوثيين يمثلون قوة تعمل بالوكالة عن إيران ونيابة عنها، وسيتم إنزال عقاب عسكري شديد القسوة بإيران وبالحوثيين أنفسهم بالطبع”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع في جنوب شرق آسيا إن الثمن الذي تتكبده إيران “سيزداد كل ليلة” إلى أن تصبح طهران مستعدة لإبرام اتفاق تلتزم به.

وأضاف “إيران تتوسل (للتوصل إلى اتفاق) كل يوم. المشكلة مع إيران أنها في كل مرة تبرم اتفاقا… إما تنقضه أو تسعى إلى تغييره… وربما تغير رأيها خلال الأيام المقبلة مع استمرار تكبدها لخسائر فادحة”.

وقالت جماعة الحوثي إن قواتها شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وأشارت في بيان إلى أن الناقلتين هما إنسيليا وليلى.

وقال مصدر في أمن الملاحة البحرية إن إنسيليا أرسلت استغاثة وأبلغت عن تعرضها لاستهداف بصاروخ قرب ميناء جازان السعودي في البحر الأحمر في وقت متأخر من أمس الأربعاء. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الناقلة إنسيليا تعرضت لاستهداف مما تسبب في اندلاع حريق في مقدمة السفينة.

ولم تتمكن رويترز من تأكيد الهجوم على الناقلة ليلى بعد، لكن ترامب أشار إلى هجومين استهدفا ناقلتين سعوديتين.

وقد تؤدي هجمات الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب، الحيوي للملاحة من البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهو ثاني أهم ممر لشحنات الطاقة في العالم بعد مضيق هرمز.

* هجمات على الأردن والكويت

قالت إيران إنها استهدفت أنظمة صاروخية أمريكية ومواقع لتخزين الأسلحة والوقود في الأردن، إضافة إلى مواقع عسكرية أمريكية في الكويت.

وقال الجيش الأردني إنه تعامل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع أربعة صواريخ إيرانية وست طائرات مسيرة، واعترض جميعها باستثناء صاروخ واحد سقط في منطقة غير مأهولة بالسكان.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث العسكري البرجيدير محمد أكرمي نيا قوله إن إيران ستواصل الرد ما دامت الولايات المتحدة تواصل استهداف بنيتها التحتية ومناطقها الساحلية.

ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في فبراير شباط، أثبتت إيران قدرتها على ضرب أهداف أمريكية في المنطقة، رغم تأكيدات ترامب في وقت مبكر من الحرب بأن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على معلومات مخابرات أمريكية إن ضربات إيرانية على مواقع مرتبطة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) في وقت سابق من الحرب دفعت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى التحقيق في ما إذا كانت روسيا تقدم المساعدة لإيران بتزويدها لمعلومات استهداف أو تقنيات طائرات مسيرة.

* ارتفاع النفط

تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية على مستوى العالم، كما تضع حلفاء ترامب الجمهوريين تحت ضغط قبل انتخابات الكونجرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وخلال الأيام التي أعقبت إعلان الحوثيين فرض حصار بحري في البحر الأحمر، غيرت عدة ناقلات مسارها لتجنب المرور عبر مضيق باب المندب، واتجهت شمالا عبر قناة السويس، ما قد يضطرها إلى الإبحار عبر طريق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا للوصول إلى العملاء في آسيا.

وأظهرت بيانات شحن أن ناقلتي نفط عملاقتين صينيتين تحملان أربعة ملايين برميل من النفط تحاولان اليوم الخميس مغادرة البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية قد يؤدي إلى توسيع كبير في نطاق الحرب، ويزيد أيضا الضغوط على الجيش الأمريكي.

* ترامب يهدد البنية التحتية

انهار الاتفاق المؤقت الذي أبرم الشهر الماضي لوقف القتال بسبب الخلاف حول السيطرة على مضيق هرمز، إذ تسعى إيران إلى التأكيد على سيطرتها على صادرات الطاقة الخليجية من خلال إلزام السفن بالإبحار بالقرب من سواحلها، تمهيدا لفرض رسوم عبور عليها في نهاية المطاف.

وأطلقت إيران النار على سفن استخدمت ممرا بديلا أبعد عن سواحلها بتشجيع من واشنطن.

وتوعد ترامب أمس الأربعاء بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفينة في مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مقر خاتم الأنبياء العسكري، وهو القيادة العسكرية المشتركة لإيران، تحذيره من أنه سيقوم باستهداف البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في دول الخليج ومنع تصدير “حتى قطرة واحدة من النفط” في حال نفذ ترامب تهديده.

(شارك في التغطية يمنى إيهاب وإيناس العشري وأحمد طلبة من القاهرة ودوينا شياكو من واشنطن ومايكل مارتينا من مانيلا – إعداد رحاب علاء وأميرة زهران وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)