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ترامب يحذر حماس مجددا ويطالبها بالإفراج عن الرهائن

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين إنه أجرى “محادثة جيدة للغاية” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحرب في غزة.

وكرر تهديده بأن “مشاكل كبيرة ستحدث” إذا لم تطلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح الرهائن المحتجزين لديها بحلول 20 يناير كانون الثاني، وهو اليوم الذي يتولى فيه ترامب منصبه.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بالم بيتش بولاية فلوريدا “كما تعلمون، وجهت تحذيرا بأنه إذا لم يعد هؤلاء الرهائن إلى ديارهم بحلول ذلك التاريخ، فإن مشاكل كبيرة ستحدث”.

وقال ترامب لاحقا إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول الوقت الذي يتولى فيه المنصب “فلن يكون الأمر جيدا”.

وبحسب إحصاءات إسرائيلية، أدى هجوم بقيادة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة من بينهم إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية.

وأُطلق سراح أكثر من 100 رهينة عبر المفاوضات أو عمليات إنقاذ عسكرية إسرائيلية. ويُعتقد أن نصف الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وعددهم الإجمالي 100، على قيد الحياة.

وأرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الآونة الأخيرة مساعدين كبارا إلى المنطقة لمحاولة التوصل لاتفاق هدنة طال انتظاره.

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