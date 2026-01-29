ترامب يدعو الاحتياطي الفدرالي إلى خفض “كبير” في معدلات الفائدة

afp_tickers

1دقيقة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن على الاحتياطي الفدرالي أن “يخفض بشكل كبير” وفوري معدلات الفائدة بعدما أبقاها دون تغيير.

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال “ينبغي على الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة بشكل كبير، الآن!”.

وأضاف أنه “لا يوجد أي سبب على الإطلاق” لعدم قيام المؤسسة بخفضها.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي المعدلات من دون تغيير الأربعاء، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الحالي، مؤكدا متانة النمو الاقتصادي.

وصوّتت اللجنة بغالبية 10 مقابل اثنين للإبقاء على الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3,50% و3,75%، مع إشارة المسؤولين إلى أن معدل البطالة أظهر “علامات على الاستقرار”، فيما كان النشاط الاقتصادي “يتوسع بوتيرة قوية”.

قبل الاجتماع، خفّض الاحتياطي الفدرالي ثلاث مرات معدلات الفائدة.

به/ح س/كام