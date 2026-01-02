ترامب يهدد بالتدخل لدعم المحتجين في إيران إذا استمر عنف قوات الأمن

دبي 2 يناير كانون الثاني (رويترز) – هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بالتدخل لمساعدة المحتجين في إيران إذا أطلقت قوات الأمن النار عليهم، وذلك في ظل ما تشهده البلاد منذ أيام من اضطرابات سقط خلالها قتلى وشكلت أكبر خطر داخلي على السلطات الإيرانية منذ سنوات.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال “نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق”.

وقصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في يونيو حزيران، وانضمت بذلك إلى الحرب الجوية الإسرائيلية التي استهدفت برنامج طهران النووي وقادتها العسكريين.

ورد المسؤول الإيراني الكبير علي لاريجاني على تصريحات ترامب بالتحذير من أن تدخل الولايات المتحدة في الأمور الداخلية الإيرانية يعني زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها. وتدعم إيران جماعات في لبنان والعراق واليمن.

جاء هذا بينما نقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول محلي في غرب إيران، حيث أفادت التقارير بسقوط عدد من القتلى، تحذيره من أن أي اضطرابات أو تجمعات غير قانونية ستواجه “بحزم وصرامة”، مما يزيد من احتمال حدوث تصعيد.

* الاحتجاجات الأكبر منذ ثلاث سنوات

انتشرت مظاهرات في جميع أنحاء إيران هذا الأسبوع احتجاجا على ارتفاع التضخم. وتركزت المواجهات التي شهدت إراقة للدماء بين المتظاهرين وقوات الأمن في أقاليم لورستان وجهار محال وبختياري بغرب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للدولة وجماعات حقوقية بمقتل ستة أشخاص على الأقل منذ يوم الأربعاء، بينهم شخص قالت السلطات إنه فرد من قوات الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري.

وشهدت إيران تكرارا للاضطرابات الواسعة في العقود الماضية، وكانت عادة ما تقمع الاحتجاجات بإجراءات أمنية مشددة واعتقالات جماعية. لكن المشاكل الاقتصادية قد تجعل السلطات أكثر عرضة للخطر الآن.

واحتجاجات هذا الأسبوع هي الأكبر منذ ثلاث سنوات، عندما اندلعت مظاهرات في أنحاء البلاد بسبب وفاة شابة خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق في أواخر عام 2022. وأدخلت تلك الاحتجاجات إيران في حالة من الشلل استمرت لأسابيع وذكرت جماعات حقوقية أنها تسببت في مقتل المئات.

وخلال الاضطرابات الأحدث، تبنى الرئيس مسعود بزشكيان لهجة تصالحية وتعهد بالحوار مع قادة الاحتجاجات بشأن أزمة غلاء المعيشة حتى في الوقت الذي قالت فيه جماعات حقوقية إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.

وفي حديث أمس الخميس، قبل أن يهدد ترامب باتخاذ إجراءات، أقر بزشكيان بأن تقصير السلطات هو سبب الأزمة.

وقال “نحن الملامون… لا تبحثوا عن أمريكا أو أي شخص آخر لتلوموه. علينا أن نعمل بالشكل الصحيح حتى يكون الشعب راضيا عنا… نحن من تقع على عاتقنا مهمة إيجاد حل لهذه المشاكل”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )