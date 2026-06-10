ترامب يهدد بشن هجوم قوي على إيران بعد تبادل هجمات

reuters_tickers

6دقائق

دبي/واشنطن 10 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران “بقوة” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، في تهديد بمزيد من التصعيد في أعقاب واحدة من أكبر جولات القتال بين الجانبين خلال شهرين.

وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض “سنهاجمهم، وسيكون ذلك بقوة شديدة”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران اليوم الأربعاء.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار عدة مرات منذ سريان وقف إطلاق نار مؤقت في أوائل أبريل نيسان، رغم سعي مفاوضين لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر. وقال ترامب مرارا إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا، إلا أنه لم تظهر أي بوادر انفراجة.

وفي أحدث الهجمات، استهدف الجيش الأمريكي دفاعات جوية ومواقع رادار حول مضيق هرمز بعد إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية بالقرب من هذا الممر المائي الاستراتيجي. وردت إيران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. وقال مسؤول أمريكي إنه لم تقع أضرار جسيمة.

وقالت إيران إن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي بقصفها خزانات تغذي 10 قرى بمياه الشرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “هذه ليست أضرارا جانبية، بل هي جريمة حرب مدبرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.

وسبق أن هدد ترامب بتدمير بنية تحتية مدنية إيرانية، لكنه لم يقل اليوم ما إذا كانت الضربات القادمة ستستهدف محطات توليد طاقة وجسور.

وردا على ذلك حذر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن “الحرب ستتسع ولن تقتصر على المنطقة”.

وعلى الرغم من اللهجة العدائية من كلا الجانبين، هناك مؤشرات على استمرار الجهود الدبلوماسية.

وتقول وسائل إعلام إيرانية إن وفدا من قطر التي تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران وصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات حول أحدث التطورات.

* ترامب يكشف عن مهمة سرية

أسفرت الحرب عن مقتل آلاف الناس حتى الآن وعرقلت ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار. وأغلقت إيران مضيق هرمز بينما واصلت الولايات المتحدة حصارها للموانئ الإيرانية.

وارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة دولارات بعد تهديد ترامب بالتصعيد، لتصل إلى 94 دولارا للبرميل.

وقال ترامب اليوم إن أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام نُقلت عبر مضيق هرمز في إطار ما وصفها بأنها مهمة سرية للجيش الأمريكي لدعم ناقلات النفط. وذكر في منشور على منصة تروث سوشال “عبرت أكثر من 200 سفينة تجارية المضيق بأمان”.

وأضاف أن أسعار النفط كانت ستكون أعلى بكثير لولا هذا الجهد.

وقال الجيش الأمريكي أيضا إنه منع مرور ناقلة نفط تحمل خاما إيرانيا في خليج عُمان أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.

* استمرار القتال في لبنان

استمر القتال في حرب موازية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل اليوم، في حين أعلن حزب الله عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب.

وتتضمن مطالب طهران رفع العقوبات الأمريكية والدولية والإفراج عن أصول مجمدة بمليارات الدولارات والاعتراف بسيادتها على المضيق وإنهاء القتال في لبنان.

ويقول ترامب إنه ينبغي لإيران رفع قيودها المفروضة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز الذي كان يمر منه قبل الحرب خُمس إنتاج العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. ويقول أيضا إن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.

وتنفي إيران أي طموح من هذا القبيل.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، اليوم على قرار مدعوم من الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها. ووصفت إيران القرار بأنه “سياسي”.

(إعداد محمود سلامة ومحمود رضا مراد ومحمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير سها جادو ومعاذ عبدالعزيز)