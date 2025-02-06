تركيا تحيي الذكرى الثانية ل”زلزال القرن” بحزن وغضب

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تحيي تركيا الخميس الذكرى السنوية الثانية لزلزال 6 شباط/فبراير 2023 الذي أودى بحياة قرابة 60 ألف شخص بمن فيهم في سوريا المجاورة وحوّل مدنا إلى أنقاض.

انهارت آلاف المباني السكنية في جنوب شرق تركيا عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات ووقع عند الساعة 04,17 صباحا (01,17 ت غ)، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من الأشخاص أثناء نومهم.

وعند الساعة 04,17 صباح الخميس، بدأ أقارب الضحايا والناجين يتجمعون في العديد من المدن التي تضرّرت بشدة جراء الزلزال، بما فيها مدينتا أديامان وأنطاكية أن في جنوب شرق البلاد، لإحياء ذكرى تلك الدقائق الرهيبة.

وقالت أمينة البيرق (25 عاما) التي انضمت إلى المسيرة المنظمة في مدينة أنطاكية لوكالة فرانس برس “مر عامان لكن المشاعر ما زالت نفسها، نعيشها مثل اليوم الأول (للزلزال). لم يتغير شيء”.

كذلك، قالت خُميسة باغريانيك (18 عاما) “لقد مر عامان لكن الأمر يبدو كما لو كان بالأمس. أشعر بأنني غريبة في مدينتي، لقد دمرت، لا أستطيع التعرف على شيء، ولا على الشوارع التي كنت أسلكها”.

واندلعت حوادث في مدينة أنطاكية عندما مُنعت الحشود من التقدم نحو وسط المدينة بحواجز للشرطة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم توقيف ثلاثة أشخاص.

وصاحت الحشود الغاضبة “أنتم ترمون علينا الغاز، هل ستسقون موتانا أيضا؟” مطالبة ب”استقالة الحكومة”.

– “إرادة فولاذية” –

وفي رسالة نشرها على منصة إكس عند الساعة 04,17، وقت حدوث الزلزال، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي وصف المأساة بأنها “كارثة القرن” مواطنيه إلى “التحلي بالصبر” وقال “أدعو الله إلى أن يرحم كل واحد من إخوتنا وأخواتنا المفقودين البالغ عددهم 53537. أتمنى أن تتحلى العائلات وأمنتنا بالصبر”.

وتعهّد إردوغان الذي سيزور أديامان خلال اليوم مواصلة جهود البناء “مع الكثير من العمل والجهد والشجاعة والإرادة الفولاذية حتى تستعاد مدننا بالكامل”.

وبعد مرور عامين، ما زال 670 ألف شخص يعيشون في حاويات، وينتظر كثر منهم أن يتم اختيارهم ليتمكنوا من الانتقال إلى شقق بنتها الدولة.

وتم تسليم حوالى 201500 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الشاسعة المتضررة من الزلزال، ومن المتوقع تسليم أكثر من 220 ألف وحدة أخرى بحلول نهاية العام، وفقا لوزارة التخطيط الحضري.

وقالت سيما غينتش (34 عاما) وهي ناجية من محافظة هاتاي لوكالة فرانس برس “في كل مكان أذهب إليه، أول ما أنظر إليه هو السقف. أتساءل عما إذا كان سينهار وما إذا كنت سأبقى محاصرة تحت الأنقاض”.

وغينتش هي الناجية الوحيدة من عائلتها، وهي تقول إنها “غاضبة” من الشركة التي شيدت مبناها القديم الذي انهار عليها وعلى عائلتها.

وحتى اليوم، صدرت أحكام بالسجن على 189 شخصا، دين العديد منهم بتهمة “الإهمال” في تشييد المباني. وتجري حاليا 1342 محاكمة تشمل 1850 متهما، بحسب وزارة العدل التركية.

– وعود منكوثة –

وندد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل الذي كان حاضرا في مقبرة في أديامان الأربعاء، بـ”الوعود المنكوثة” لإردوغان الذي التزم ربيع العام 2023، في خضم الحملة الرئاسية، إعادة بناء أكثر من 300 ألف مسكن في عام واحد.

وتطرّق أوزيل أيضا إلى الزلازل المتكررة في بحر إيجه، قرب جزيرة سانتوريني اليونانية، والتي تثير مخاوف منذ أيام من حدوث هزة قوية قد تؤثر على جنوب غرب تركيا.

والثلاثاء، حذّر وزير التخطيط الحضري التركي مراد كوروم من تداعيات “هزة كبيرة” في إسطنبول، كبرى مدن البلاد والتي تبعد شواطئها الجنوبية نحو 15 كيلومترا فقط عن صدع شمال الأناضول.

وفي العام 1999، تسبب تشقق في هذا الصدع بزلزال بقوة 7,4 درجات أدى إلى مقتل 17 ألف شخص، من بينهم ألف في إسطنبول. ومع ذلك، فإن العديد من المباني في هذه المدينة ما زالت غير مستوفية للمعايير المضادة للزلازل.

وحذر الوزير التركي الثلاثاء من أن “إسطنبول لن تكون لديها القدرة على مقاومة زلزال جديد” قوي، مقدرا أن “الملايين من إخواننا وأخواتنا في إسطنبول يعيشون في 600 ألف منزل معرض للانهيار”.

ستر-ربا-اش/الح/غد