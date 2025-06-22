تيسلا تطلق في تكساس خدمتها للأجرة الذاتية القيادة… بدون مركبتها “سايبركاب”

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تطلق تيسلا الأحد أول خدمة مركبات أجرة ذاتية القيادة في أوستن بولاية تكساس، باستخدام سيارات دفع رباعي من طراز “موديل واي” نظرا لعدم جاهزية خدمة سيارات الأجرة الآلية “سايبركاب”، وسط مناخ من الاضطرابات الناجمة عن انخراط رئيسها إيلون ماسك في إدارة دونالد ترامب.

شهدت العلاقات بين الرجلين أخيرا خلافا علنيا، لكن الرئيس الأميركي “يحتاج إلى بقاء ماسك قريبا من الحزب الجمهوري، وماسك يحتاج إلى ترامب (…)، لأسباب عدة بينها دعم بشأن القواعد الفدرالية المتعلقة بالسيارات الذاتية القيادة”، وفق ما يؤكد المحلل في شركة “ويدبوش” دان آيفز.

ويشير آيفز إلى أن المركبات الذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي “مصدر إيرادات طائلة” لشركة تيسلا، ما قد يزيد من قيمتها “بمبلغ لا يقل عن تريليون دولار”.

ولتحقيق ذلك، يجب على الشركة المصنعة للمركبات إطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية المرتقبة في أوستن بنجاح.

وبحسب آيفز الذي يمتلك سيارة تيسلا، ستكون الخدمة متاحة بين الساعة السادسة صباحا ومنتصف الليل، بموجب دعوة خاصة حصرا في بادئ الأمر عبر تطبيق مخصص وضمن منطقة محددة لا تشمل المطارات.

تُعدّ تكساس ساحة اختبار رئيسية لخدمات مماثلة بفضل قواعدها التنظيمية المرنة.

وتوضح وزارة النقل في تكساس أن هذا الأمر “يسمح بإجراء اختبارات وتقديم خدمات للمركبات ذاتية القيادة على طرق تكساس طالما أنها تستوفي متطلبات السلامة والتأمين نفسها المُطبقة على المركبات الأخرى على الطريق”.

ووفقا لموقعها الإلكتروني، تضم مدينة أوستن ست شركات مشغلة للمركبات الذاتية القيادة في شوارعها: إيه دي ام تي ADMT (فولكس فاغن)، وإيه في رايدAVRide، وتيسلا Tesla، وزوكس Zoox (أمازون) قيد الاختبار، وموشنل Motional (هيونداي) في مرحلة رسم الخرائط، ووايمو Waymo (ألفابت/غوغل) قيد النشر.

لكنّ قانونا يدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر يُشدد قواعد التشغيل ويشترط، من بين أمور أخرى، الحصول على تصريح مسبق وخطة للتفاعل مع خدمات الطوارئ.

ووجّه عدد من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين في تكساس رسالة إلى شركة تيسلا الأربعاء يطلبون فيها إرجاء إطلاق الخدمة الجديدة إلى ما بعد الأول من أيلول/سبتمبر، أو إثبات امتثالها لهذه القواعد الجديدة.

– حذر –

وكان إيلون ماسك أعلن عن إطلاق هذه الخدمة في حزيران/يونيو. وكان من المتوقع إطلاقها في الثاني عشر من الشهر، ولكن قبل يومين، أرجأ الملياردير الموعد “مبدئيا إلى الثاني والعشرين من حزيران/يونيو”.

وقال “نحن قلقون للغاية بشأن السلامة، لذا قد يتغير الموعد”.

وأوضح أغنى رجل في العالم على قناة “سي ان بي سي” في العشرين من أيار/مايو “نريد أن نكون حذرين للغاية مع أول طرح لسيارات ذاتية القيادة بدون إشراف (من تيسلا)”، موضحا أن حوالى عشر سيارات أجرة آلية فقط ستعمل في الأسبوع الأول، قبل أن يزداد العدد بشكل كبير “حسب سير الأمور”.

وأضاف “من المرجح أن نصل إلى ألف (سيارة أجرة ذاتية القيادة) خلال بضعة أشهر، ثم سنتوسع إلى مدن أخرى مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وسان أنطونيو”، متوقعا تسيير “مئات الآلاف (من هذه السيارات) بحلول نهاية العام المقبل”.

يعتقد إيلون ماسك أن مالكي سيارات تيسلا الذين يدفعون ثمن خيار القيادة الذاتية الكاملة (FSD) – والذي يبلغ حاليا 99 دولارا شهريا، بعد دفع مبلغ 8000 دولار مقدما – يمكنهم تحقيق إيرادات من خلال دمج سياراتهم في خدمة سيارات الأجرة الآلية عندما لا يستخدمونها.

ستعمل الخدمة بسيارات “موديل واي” لم تخضع لأي تعديل، “ما يعني أن كل سيارة تيسلا تُنتج يمكن تسييرها من دون إشراف”، وفقا لإيلون ماسك.

ويحدث ذلك بانتظار سيارة “سايبركاب” المقرر البدء بإنتاجها في عام 2026. هذه المركبة الكهربائية الذاتية القيادة التي كُشف عنها في تشرين الأول/أكتوبر تفتقر إلى عجلة قيادة ودواسات.

تيسلا متأخرة سنوات عن خدمة وايمو (ألفابت) من غوغل، والتي تعمل في مدن أميركية عدة منذ 2021.

تُجري الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقات في نظام القيادة الذاتية الكاملة من تيسلا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 بعد وقوع حوادث مميتة.

في خطوة مرتبطة بإطلاق سيارة الأجرة الآلية، طلبت الهيئة من الشركة معلومات في أيار/مايو معلومات “لفهم التقنيات والاستخدامات التشغيلية” لمركباتها الذاتية القيادة.

وأفادت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة لوكالة فرانس برس أن التشريع لن يُلزمها “بالموافقة المسبقة على تقنيات أو أنظمة جديدة” للسيارات.

وأوضحت أن “الشركات المصنعة تُقر بأن كل مركبة تُلبي معايير السلامة الصارمة للإدارة”.

وأعرب المحلل في شركة “إيلازار أدفايزرز” حاييم سيغل عن شكوكه بشأن الدرجة الحقيقية لاستقلالية نظام القيادة الذاتية، حتى أنه أشار إلى أن سيارة التاكسي الآلي “ستكون في البداية مُسيّرة عن بُعد”.

الم/جك/دص