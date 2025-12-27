جثامين رئيس الأركان الليبي ومرافقيه تُعاد السبت إلى ليبيا (وزارة الدفاع التركية)
أفادت وزارة الدفاع التركية بأنّ جثامين رئيس الأركان الليبي ومرافقيه الذين قضوا في حادث تحطم طائرة قرب أنقرة ستُعاد إلى البلاد السبت.
وقُتل رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد وأربعة من مرافقيه وثلاثة من أفراد الطاقم بتحطّم طائرة من طراز “فالكون-50” كانوا يستقلونها بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها الثلاثاء.
وأشارت وزارة الدفاع التركية في منشور عبر منصة اكس إلى أنّ وزير الدفاع التركي يشار غولر ترأس مراسم تأبين مختصرة في قاعدة مرتد الجوية قرب أنقرة.
وعُثر على الصندوق الأسود للطائرة في أرض زراعية قرب موقع التحطم. وأفادت السلطات التركية بأن الطائرة تعرضت لعطل كهربائي، مشيرة إلى أنّ التحقيق في سبب التحطم سيُجرى من جانب “دولة محايدة”، يُحتمل أن تكون ألمانيا.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن فرنسيين اثنين كانا من بين أفراد طاقم طائرة التي تم استئجارها من شركة “هارموني جيتس” (Harmony Jets) التي تتخذ من مالطا مقرا. وتفيد الشركة بأن عمليات الصيانة تجرى في مدينة ليون الفرنسية.
