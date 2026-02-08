جمعية “الشارقة الخيرية” توزع 25 ألف سلة رمضانية

afp_tickers

1دقيقة

بدأت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ أولى مشاريع حملتها الرمضانية “جود”، وهو مشروع السلة الرمضانية من خلال توصيل المواد الغذائية الأساسية لـ25 ألف مستفيد، وتخصيص بطاقات شرائية للمواد الغذائية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ مشروع السلة يعد من الركائز الأساسية للحملة الرمضانية التي تنفذها الجمعية سنويا ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر خلال شهر رمضان.

ونقلت عن محمد سليم المنعي مدير إدارة المساعدات الداخلية بالجمعية قوله إنّ “الجمعية حرصت على مراعاة العدالة في التوزيع وفق عدد افراد الأسرة بما يضمن توافق المساعدة مع حجم الأسرة واحتياجاتها الفعلية”.

هت/كام