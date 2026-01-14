جواز السفر الإماراتي الخامس عالميا بحسب مؤشر هينلي

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة أقوى صعود طويل الأمد بين جميع دول العالم على مؤشر هينلي لجوازات السفر، بعدما تقدّم جوازها 57 مرتبة خلال العقدين الماضيين، ليحلّ في المرتبة الخامسة عالميا في عام 2026، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

بات حاملو جواز السفر الإماراتي يتمتعون بإمكانية الدخول من دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 184 وجهة حول العالم، بحسب مؤشر هينلي، الذي يحتفي هذا العام بمرور 20 عاما على إطلاقه، ويستند إلى بيانات حصرية صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

ويمثل ذلك زيادة استثنائية قدرها 149 وجهة منذ عام 2006، وهي أكبر قفزة تسجلها أي دولة في تاريخ المؤشر، بحسب الوكالة الإماراتية.

وعزّزت الإمارات قوة جواز سفرها بشكل متواصل “من خلال انخراط دبلوماسي مستدام، وسياسات تأشيرات إستراتيجية، وتوسيع الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف”، بحسب المؤشر.

