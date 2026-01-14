حصري- مسؤول: أمريكا تسحب قوات من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط

واشنطن 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول أمريكي اشترط عدم نشر اسمه لرويترز إن الولايات المتحدة تسحب قوات من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط في إطار إجراء احترازي مع تصاعد التوتر في المنطقة.

يأتي الإعلان بعدما قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن طهران حذرت الدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية من أنها ستضرب هذه القواعد إذا هاجمتها الولايات المتحدة.

