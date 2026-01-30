حصري-مصادر: أمريكا تبطئ عمليات نقل معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية للعراق

1دقيقة

من أحمد رشيد ومايا الجبيلي وجون أيرش

30 يناير كَانُون ٱلثَّانِي (رويترز) – أفادت سبعة مصادر مطلعة بأن عمليات نقل الجيش الأمريكي معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق قد تباطأت هذا الأسبوع، وذلك عقب دعوات من بغداد لدول أخرى لإعادة آلاف منهم إلى أوطانهم.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في 21 يناير كانون الثاني أنه بدأ بنقل المحتجزين. وجاء هذا الإعلان عقب الانهيار السريع لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن أمن السجون ومعسكرات الاعتقال التي كانت تحرسها.

