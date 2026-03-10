حقائق-عدد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي أُطلقت على دول الخليج

10 مارس آذار (رويترز) – فيما يلي إحصاءات صادرة عن وزارات الدفاع في دول الخليج بشأن الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران على أراضيها منذ بدء الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران:

الإمارات

الصواريخ الباليستية:

* 253 صاروخا باليستيا تم رصدها * 233 صاروخا تم اعتراضها * 18 سقطت في البحر * اثنان سقطا على أراضي الإمارات الطائرات المسيرة:

* 1440 طائرة مسيرة تم رصدها * 1359 طائرة تم اعتراضها * 81 سقطت داخل أراضي الإمارات صواريخ

ثمانية تم اكتشافها وتدميرها

قطر

الصواريخ الباليستية:

* 127 صاروخا باليستيا تم رصدها * 118 صاروخا تم اعتراضها طائرات مسيرة:

* 63 طائرة مسيرة تم اكتشافها * 47 طائرة مسيرة تم اعتراضها صواريخ

* سبعة تم اكتشافها واعتراضها طائرات:

* طائرتان من طراز سو-24 تم اكتشافهما واعتراضهما البحرين

الصواريخ:

* تدمير 105 صواريخ طائرات مسيرة:

* 176 طائرة مسيرة تم تدميرها الكويت

الصواريخ الباليستية:

* 120 صاروخا باليستيا تم رصدها * 17 صاروخا تم اعتراضها بين السادس والتاسع من مارس (ولابيانات متاحة لما قبل ذلك التاريخ) طائرات مسيرة:

* 208 طائرة مسيرة تم رصدها * 22 طائرة مسيرة تم اعتراضها في الفترة بين السادس والتاسع منمارس أفادت الكويت بوقوع هجمات بصواريخ وبطائرات مسيرة خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من مارس آذار، لكنها لم تقدم بيانات محددة. ولم تتوفر بيانات عن السعودية وسلطنة عمان.

