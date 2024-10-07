حقائق-كيف أحيا العالم ذكرى هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب على غزة؟

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(رويترز) – يشارك أفراد من مختلف أنحاء العام في مسيرات ومراسم لإحياء الذكرى الأولى للهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي والذي أشعل فتيل حرب غزة، وسط تصاعد القتال في القطاع.

وتقول الإحصاءات الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة تسبب منذ ذلك الحين في مقتل نحو 42 ألفا إلى جانب نزوح كل سكان القطاع تقريبا وعددهم 2.3 مليون نسمة.

وخرجت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين يوم الأحد في العديد من المدن وامتدت من جاكرتا إلى إسطنبول ومنها إلى بوينس أيرس، وذلك في أعقاب احتجاجات مماثلة خرجت يوم السبت في عواصم أوروبية بالإضافة إلى واشنطن ونيويورك.