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خامنئي: أمريكا وإسرائيل ستتلقيان “ردا ساحقا” بسبب مواجهة إيران

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(رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله يوم السبت إن الولايات المتحدة وإسرائيل “ستتلقيان بلا شك ردا ساحقا” على ما تفعلانه ضد إيران.

وقال خامنئي “على الأعداء، بما في ذلك أمريكا والنظام الصهيوني، أن يعلموا أنهم بلا شك سيتلقون ردا ساحقا على ما يفعلونه ضد إيران ومحور المقاومة”.

وأدلى خامنئي بهذه التصريحات أمام طلبة قبل ذكرى استيلاء طلاب محافظين على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 بعد وقت قصير من الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.

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