خامنئي: الانتهاكات الأمريكية تُظهر أن توقيع ترامب “بلا قيمة”

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18 يوليو تموز (رويترز) – قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في بيان مكتوب اليوم السبت إن الانتهاكات الأمريكية المتكررة لمذكرة تفاهم وقعها رئيسا إيران والولايات المتحدة تظهر أن توقيع الرئيس دونالد ترامب “بلا قيمة تماما ويفتقر إلى المصداقية”.

وتبادلت واشنطن وطهران الهجمات بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار قبل أيام، ما أثار مخاوف من العودة إلى حرب شاملة.

وقال خامنئي إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن الأمة الإيرانية و”جبهة المقاومة” لديهما “دروس لا تُنسى” لواشنطن.

(تغطية صحفية إيناس العشري وحاتم ماهر وياسمين غنية – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )