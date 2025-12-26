خشية في أوكرانيا من كارثة جديدة في محطة تشيرنوبيل النووية

afp_tickers

5دقائق

في غرفة تحكم مهجورة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في شمال أوكرانيا، يحدق موظف يرتدي خوذة برتقالية باهتمام في جدار رمادي مليء بالأقراص والشاشات والعدادات.

شهدت المحطة قبل نحو أربعين عاما أسوأ حادث نووي على الإطلاق. ومنذ بدء الغزو الروسي عام 2022، تخشى كييف أن يكون وقوع كارثة أخرى مسألة وقت لا أكثر.

وفي شباط/فبراير الماضي، تحطمت طائرة مسيّرة روسية على “غطاء الأمان الجديد”، ما أدى إلى إحداث ثقب كبير في هذا الغلاف الخارجي الحديث عالي التقنية المصمم لمنع تسرب المواد المشعة إلى الغلاف الجوي. وقد حل هذا الغطاء محل “تابوت” تم بناؤه على عجل لتغطية قلب المفاعل الرقم 4 المدمر الذي تعرض لحادث في نيسان/أبريل 1986.

يقول مدير الموقع سيرغي تاراكانوف في مقابلة مع وكالة فرانس برس من كييف، إن أعمال التصليح لا تزال جارية بعد عشرة أشهر من الضربة، وقد يستغرق الأمر من ثلاث إلى أربع سنوات أخرى قبل أن تؤدي القبة الخارجية دورها التأميني بالكامل مرة أخرى.

– مخاوف –

ويؤكد أنها “لا تؤدي وظيفتها حاليا في احتواء المواد المشعة في الداخل”، مرددا بذلك مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما لم يعد من المعروف بعد ضربة المسيّرة ما إذا كان هذا الغطاء سيصمد لمدة قرن كامل، وهي الفترة التي صُمم من أجلها.

تم استعمال شبكة واقية لتغطية الحفرة الواسعة التي خلفتها الطائرة المسيّرة والتي شاهدها صحافيون من وكالة فرانس برس هذا الصيف، لكن لا تزال هناك حاجة لسد 300 حفرة أحدثها الإطفائيون أثناء إخمادهم الحريق الذي اندلع نتيجة الضربة.

وتنتشر سقالات في الجزء الداخلي من الغطاء العملاق الذي بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتمتد حتى السقف الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر.

ولاحظ صحافيون من وكالة فرانس برس خلال زيارة في كانون الأول/ديسمبر أن قطع حطام متفحم من “غطاء الأمان الجديد” لا تزال مكشوفة على الأرض.

احتل الجيش الروسي موقع تشيرنوبيل في اليوم الأول من عملية الغزو في شباط/فبراير 2022، قبل أن ينسحب منه بعد بضعة أسابيع.

واتهمت أوكرانيا مرارا روسيا باستهداف محطاتها النووية، محذّرة من أن القصف الروسي يهدد بوقوع كارثة جديدة.

– “التهديد الرئيسي” –

يخفّض الأوكرانيون بانتظام انتاج منشآتهم النووية في أعقاب الهجمات الروسية على شبكة الطاقة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أدى هجوم روسي على محطة فرعية قرب تشيرنوبيل إلى قطع إمدادات الطاقة عن “الغطاء الأمني الجديد”.

لكن مدير الموقع سيرغي تاراكانوف يؤكد لوكالة فرانس برس أن مستويات الإشعاع ظلت “مستقرة وضمن الحدود الطبيعية”.

في غرفة تحكم حديثة، يراقب المهندس إيفان تيخونينكو 19 جهاز استشعار ووحدة كشف، ويتابع باستمرار حالة الموقع.

ويوضح لوكالة فرانس برس أن جزءا من الـ190 طنا من اليورانيوم التي كانت موجودة في المحطة عام 1986 “انصهر وتدفق إلى المفاعل وغرفة المفاعل الفرعي حيث ما يزال موجودا”.

وتتزايد المخاوف بشأن مصير تشيرنوبيل وما قد يحدث.

يشدّد تاراكانوف على أن من شأن هجوم روسي آخر، أو حتى قصف قوي في مكان قريب، أن يتسبب في انهيار الدرع الداخلي للوقاية من الإشعاع.

ويقول “إذا أصاب صاروخ أو طائرة مسيّرة الموقع مباشرة أو مكان قريب… فسيتسبب ذلك في حدوث زلزال صغير في المنطقة”.

ويحذّر من أن “لا أحد يستطيع أن يضمن بقاء الهيكل الواقي قائما بعد ذلك. هذا هو التهديد الرئيسي”.

سف-برف/ح س/ب ح