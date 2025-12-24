خوف وقلق بين أفغان الولايات المتحدة بعد هجوم واشنطن وتشديد سياسات الهجرة

بعدما عملوا لسنوات إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان، وجد آلاف الأفغان الذين أعادت الولايات المتحدة توطينهم في أراضيها، أنفسهم فجأة موضع شك، إثر هجوم نفّذه شخص من أصل أفغاني في واشنطن، قلب حياتهم رأسا على عقب بعدما شددت إدارة الرئيس دونالد ترامب سياستها حيال الهجرة.

في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، هاجم شخص عسكريين أميركيين من الحرس الوطني في قلب العاصمة واشنطن. وأثار الكشف عن أنّه من أصل أفغاني حالة توتر وقلق في أوساط الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة.

يقول أفغاني يبلغ 31 عاما ويحمل بطاقة إقامة دائمة، المعروفة بـ”الغرين كارد” إن “الجميع خائف”.

ويضيف “نخشى أن يحاكمنا الناس على جريمة ارتكبها شخص واحد فقط لأنه من أفغانستان”، رافضا كشف اسمه خشية تعرّضه للتعقب من قبل سلطات الهجرة.

وعقب الهجوم في العاصمة الأميركية، والذي أسفر عن مقتل مجندة في الحرس الوطني، شدّد ترامب سياسته المتعلقة بالهجرة، معلنا تعليق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة، من بينها أفغانستان.

وتعهّد بـ”طرد كل شخص لا يشكّل قيمة مضافة للولايات المتحدة”، و”سحب الجنسية من المهاجرين الذين يضرّون بالسلم الوطني، وترحيل أي أجنبي يشكّل عبئا عاما أو خطرا أمنيا أو لا ينسجم مع الحضارة الغربية”.

كما أعلنت الحكومة أنّ أي بطاقة إقامة دائمة مُنحت لمواطنين من هذه الدول الـ19 ستخضع لـ”مراجعة”، فيما جُمّدت الطلبات الجديدة.

تقول مريم، وهي أفغانية في السابعة والعشرين من عمرها استخدمت اسما مستعارا “اتخذت أميركا وطنا لي. إذا اضطررت إلى مغادرتها، فأين يمكنني أن أذهب؟”.

– “كانت لديّ أحلام” –

ملت مريم في مشاريع تربوية مع السفارة الأميركية في كابول، وساهمت في إعداد وثائق مهمة عن طالبان.

تقول من منزلها في إحدى ضواحي لوس أنجلس “كانت لديّ أحلام كبيرة لبلدي ولنفسي”.

لكن في آب/أغسطس 2021، انسحبت آخر القوات الأميركية من أفغانستان في ظروف فوضوية، فيما سيطرت طالبان على البلاد وأطاحت الحكومة المدعومة من واشنطن.

وسعى مئات آلاف الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة إلى مغادرة البلاد، خوفا من عودة طالبان وإمكانية التعرّض لعمليات انتقامية.

يتذكّر خان، الذي عمل في أفغانستان لصالح جامعة ومصرف حكومي أن “الوصول إلى المطار كان بالغ الصعوبة”، مشيرا إلى أنه طبع عشرات الوثائق، بينها ما يثبت أنّ زوجته مواطنة أميركية تعيش في كاليفورنيا.

وأضاف أنه “لم يكن هناك ماء ولا طعام ولا شيء. بقينا هناك أربعة أيام”. في نهاية المطاف، تمكّن من ركوب طائرة إلى قطر، ثم إلى ألمانيا، قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة.

يقول “نشكر الولايات المتحدة بصدق. لقد ساعدونا فعلا على المجيء إلى هنا وعلى إعادة بناء حياتنا”.

– “مخلصون لأميركا” –

يؤكد خان أنّه عمل ليل نهار في كاليفورنيا، متنقلا بين وظائف عدة لتأمين المال. وهو اليوم يملك وكالة لبيع السيارات، واشترى شقة من ثلاث غرف يؤجّر جزءا منها، وحصل على الإقامة الدائمة.

ويقول بأسف “كنت أنوي التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر، لكن للأسف بعد حادثة واشنطن، عُلّق كل شيء”.

ويضيف أن “الجميع خائف. سواء من يحمل بطاقة إقامة دائمة، أو من لديه وضع +parole+ (إذن إقامة موقت)، أو من تقدّم بطلب لجوء، أو أيّا كان وضعه”.

أما مريم، التي تعمل في منظمة غير حكومية في كاليفورنيا، فلا تطلب سوى أن يُنظر في طلبها للحصول على الإقامة الدائمة، وأن يُعامل مواطنوها باحترام.

تقول عن المشتبه به في الهجوم على واشنطن إن “ما فعله هذا الشخص لا يمثّلنا. نحن جميعا مخلصون لأميركا. لسنا خونة، نحن ناجون”.

