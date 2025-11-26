The Swiss voice in the world since 1935
دبي لصناعات الطيران تنجز صفقة طائرات بوينغ 737 ماكس مع يونايتد إيرلاينز

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت دبي لصناعات الطيران أنها سلمت ضمن صفقة البيع وإعادة الاستئجار المعلنة سابقا، كل الطائرات البالغ عددها 10 طائرات من طراز بوينغ 9-737 (ضمن عائلة بوينغ ماكس)، مع شركة يونايتد إيرلاينز، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران فيروز تارابور “نسلّم 10 طائرات بوينغ 9-737 الجديدة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، دعما لخطط التوسع في أسطول يونايتد إيرلاينز، ونتطلع إلى مواصلة دعم الشركة وتطوير العلاقات في ما بيننا”.

تنشط دبي لصناعات الطيران في مجال تأجير الطائرات وإدارة الأساطيل بالإضافة إلى صيانة وإصلاح الطائرات وهي تملك  حاليا ما مجموعه 236 طائرة من طائرات بوينغ، بما في ذلك 119 طائرة من عائلة 737 ماكس.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

