هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

يدير/ تدير الحوار:

كصحفي، أقوم بتغطية التطورات في مجال الديمقراطية التي يكون فيها لسويسرا دور بارز . أنا سويسري ولطالما كنت منبهراً بالطريقة التي يساهم بها النقاش العام في صقل المجتمع.

منذ عام 2024 تجاوز عدد الأنظمة السلطوية الدول الديمقراطية. الديكتاتوريات لا تكتفي بإحكام قبضتها داخليًا، بل تسعى أيضًا لإضعاف الديمقراطيات عبر الحرب الهجينة والدعاية.

لم تسلم الديمقراطيات الليبرالية من ذلك، إذ شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا مع استهداف استقلال القضاء وحرية الصحافة. ومع الرقمنة، برزت جبهات جديدة يطرقها أعداء الديمقراطية.

السؤال الآن: هل تستطيع مؤسسات بلدك الصّمود إذا صعد غدًا زعيم سلطوي إلى السلطة؟ وهل تعرف.ين مبادرات تعزّز الديمقراطية وتحميها؟ شارك.ي رأيك.

اكتب تعليقا

يجب أن تُراعي المُساهمات شروط الاستخدام لدينا إذا كان لديكم أي أسئلة أو ترغبون في اقتراح موضوعات أخرى للنقاش، تفضلوا بالتواصل معنا
اقتراع

المزيد

رغم تمدد الاستبداد في العالم… سويسرا متمسكة بدعم الديمقراطية

تم نشر هذا المحتوى على رغم أن الدستور السويسري يُلزم البلاد بدعم الديمقراطية في العالم، إلا أن الواقع السياسي بات أكثر تعقيدًا: فماذا يعني تعزيز الديمقراطية في زمن يتّسع فيه نفوذ الأنظمة الاستبدادية؟

طالع المزيدرغم تمدد الاستبداد في العالم… سويسرا متمسكة بدعم الديمقراطية
سويسرا

المزيد

لماذا يمثل انتشار المعلومات المضللة معضلة أمنية ودبلوماسية لسويسرا؟

تم نشر هذا المحتوى على هناك الكثير من المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة حول الحياد. من المهم بالنسبة لسويسرا ألا يكون لدى الدول الأخرى صورة خاطئة عن البلاد. هذا ما يوضحه تحليل أعده بينيامين فون فيل.

طالع المزيدلماذا يمثل انتشار المعلومات المضللة معضلة أمنية ودبلوماسية لسويسرا؟
منظر طبيعي

المزيد

التضليل في زمن السلام: كيف تحصّن سويسرا ديمقراطيتها؟

تم نشر هذا المحتوى على كيف تتعامل سويسرا ودول ديمقراطية مع أنشطة التضليل الإعلامي، وتأثيراتها التي قد تظهر في "المنطقة الرمادية"، ما بين النزاع المسلح والسلام؟

طالع المزيدالتضليل في زمن السلام: كيف تحصّن سويسرا ديمقراطيتها؟

