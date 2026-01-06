رئيسة فنزويلا بالوكالة تبدأ ولايتها والأمم المتحدة تنتقد العملية الأميركية

بدأت ديلسي رودريغيز رسميا الثلاثاء ولايتها كرئيسة بالوكالة لفنزويلا، على وقع ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هددها بـ”الأسوأ” في حال عدم امتثالها لمطالب واشنطن المتعلقة بالوصول إلى احتياطيات النفط الهائلة في البلاد.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن التدخل العسكري الأميركي في كراكاس، والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه عملية شرطة، قد “قوّض مبدأ أساسيا في القانون الدولي”.

وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني للصحافيين في جنيف إن “على الدول ألا تهدد أو تستخدم القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي”.

وبعد أشهر من الغارات على قوارب تتهمها واشنطن بتهريب المخدرات، ألقت الولايات المتحدة القبض على نيكولاس مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاما) السبت. ويواجهان أربع تهم من بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات.

وأمام القضاء الأميركي للمرة الأولى منذ اعتقاله، أعلن نيكولاس مادورو نفسه “أسير حرب” الاثنين، ودفع ببراءته في نيويورك.

أدت ديلسي رودريغيز البالغة 56 عاما والموالية لمادورو، اليمين الدستورية رئيسة بالوكالة الاثنين لتتولى قيادة حكومة لا تزال تضم وزير الداخلية المتشدد ديوسدادو كابيلو ووزير الدفاع القوي فلاديمير بادرينو لوبيز.

وقالت رودريغيز التي شغلت منصب نائب الرئيس منذ عام 2018، أمام الجمعية الوطنية التي بدأت دورة تشريعية جديدة الاثنين “أمثل أمامكم والألم يعتصرني بسبب اختطاف بطلين هما رهينتان في الولايات المتحدة (…) ويشرّفني أيضا أن أؤدي اليمين باسم جميع الفنزويليين”.

– “حكومة غير مستقرة” –

وأفادت نقابة الصحافة الفنزويلية على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء باعتقال 16 صحافيا وإعلاميا ثم إطلاق سراحهم. فقد أُلقي القبض على أربعة عشر شخصا، بينهم ثلاثة عشر من وكالات دولية ووسائل إعلام، في كراكاس، واحتُجز مراسلان دوليان على الحدود مع كولومبيا، وفق النقابة الوطنية للعاملين في مجال الصحافة.

ودعا أنصار نيكولاس مادورو الذي حكم فنزويلا بقبضة حديد لأكثر من اثني عشر عاما، مجددا إلى تنظيم مسيرات في أنحاء البلاد الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عنه.

وتبدأ ديلسي رودريغيز ولايتها الرئاسية في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنها “ما لم تقم بالأمر الصائب، فستدفع ثمنا باهظا للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو”.

والسبت، أكد ترامب أن رودريغيز مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة، قبل أن تردّ بأن فنزويلا مستعدة “للدفاع عن نفسها”.

ستتولى ديلسي رودريغيز إدارة النفط الفنزويلي، المورد الرئيسي للبلاد، وستضطر أيضا إلى الحفاظ على وحدة أنصار التشافيزية، وهي عقيدة ورثتها عن الرئيس اليساري السابق هوغو تشافيز الذي نفّذ العديد من عمليات التأميم.

ويصف المحلل السياسي مارينو دي ألبا الحكومة الجديدة بأنها “غير مستقرة”، موضحا أنه “على الرغم من الانقسامات الداخلية، أدركت التشافيزية تماما أن التظاهر بالتماسك هو السبيل الوحيد أمامها للاستمرار في السلطة”.

ويضيف “الهدف الرئيسي هو كسب الوقت (…) للاستفادة من حقيقة أن مطالب واشنطن وشروطها تتمحور حول قضية النفط”.

– “إعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي” –

وبحسب الدستور، فإن ولاية ديلسي رودريغيز الموقتة تستمر 90 يوما فقط، ويمكن تمديدها لثلاثة أشهر إضافية من قبل الجمعية الوطنية.

وفي حال إعلان شغور منصب الرئاسة بشكل مطلق، وهو أمر لم يُصدر بعد، يُلزم القانون بالدعوة إلى انتخابات في غضون 30 يوما.

وصرحت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2025، الاثنين، بأنها تعتزم العودة إلى بلادها “في أقرب وقت ممكن”.

وأعلنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية “أعتزم العودة إلى فنزويلا في أقرب وقت ممكن”، شارحة بالتفصيل مشروعها السياسي للبلاد، على الرغم من أن دونالد ترامب لا يدعمها كمرشحة للرئاسة.

وكان الرئيس الأميركي قد استبعد ماتشادو من تولي قيادة البلاد بعد القبض على نيكولاس مادورو السبت، مصرحا بأنها “لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل بلدها”.

كذلك، استبعد إجراء أي انتخابات في فنزويلا خلال الأيام الثلاثين المقبلة، لافتا الى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى “إعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي أولا”.

رغم تأكيده عدم رغبته في التدخل في الشؤون السياسية للدول الأخرى، كما فعلت الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان في العقد الأول من الألفية الثالثة، أبدى دونالد ترامب بوضوح اهتمامه بموارد النفط الهائلة في فنزويلا، والتي تُعدّ أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الخميس العملية العسكرية الاميركية في فنزويلا بأنها “مخالفة للقانون”، فيما حثّت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الولايات المتحدة على منح مادورو محاكمة “سريعة وعادلة”.

إلى ذلك، نشرت كوبا الثلاثاء أسماء 32 من قوات الأمن الكوبية قُتلوا خلال العملية الأميركية في كراكاس التي أدت إلى القبض على مادورو، وذلك بعيد إعلان الجيش الفنزويلي مقتل 23 عسكريا.

