رئيس الوزراء الياباني: الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل “غير مقبول”

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اعتبر رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا الأربعاء أنّ الهجمات الصاروخية التي شنّتها إيران على إسرائيل مساء الثلاثاء “غير مقبولة”، محذرا من “حرب شاملة”.

وجاءت تصريحات إيشيبا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن عقب تعيينه رئيسا للوزراء في البرلمان الثلاثاء.

وقال إيشيبا للصحافيين إنّ “الهجوم الإيراني غير مقبول. سوف ندينه بشدة، لكن في الوقت نفسه، نودّ التعاون (مع الولايات المتحدة) لتهدئة الموقف ومنعه من التصعيد إلى حرب شاملة”.

يدعم وزير الدفاع السابق البالغ 67 عاما والذي زار تايوان في آب/اغسطس تأسيس تحالف عسكري إقليمي للدفاع المتبادل على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأفاد إيشيبا بأن التحالف الدفاعي الياباني الأميركي “تعزز بشكل كبير” في عهد سلفه فوميو كيشيدا.

سعى كيشيدا لمضاعفة الإنفاق الدفاعي وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي أثار قلقها صعود الصين وتحركات روسيا وكوريا الشمالية.

وأفاد إيشيبا بأنه قال لبايدن “أرغب بوراثة هذه السياسية وأسعى لتعزيزها”.

وأضاف “أبلغته باننا نرغب بتعزيز شبكة البلدان المتشابهة في تفكيرها”، مشيرا على وجه الخصوص إلى كوريا الجنوبية وأستراليا والهند والفيليبين.

ووافق الزعيمان على مواصلة التعاون الوثيق حيال المسائل المرتبطة بالصين وبرنامج كوريا الشمالية للأسلحة وحرب أوكرانيا، بحسب ما أفادت الخارجية اليابانية.

كما ناقشا مصير المواطنين اليابانيين الذين خطفتهم كوريا الشمالية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وأصدر البيت الأبيض بيانا جاء فيه أن بايدن اتصال بإيشيبا لتهنئته على تولي رئاسة الوزراء.

وأفاد بأن “الرئيس قال إنه يتطلع للعمل عن قرب مع رئيس الوزراء إيشيبا لمواصلة تعميق الشراكة العالمية بين الولايات المتحدة واليابان”.

هنّأ الرئيس الصيني شي جينبينغ أيضا إيشيبا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن شي قال لإيشيبا الثلاثاء إنه يأمل بأن يجد البلدان أرضية مشتركة “لبناء (علاقة) بنّاءة ومستقرة”.

وقال شي لرئيس الوزراء الياباني الجديد، بحسب “شينخوا”، إن “اتباع مسار التعايش السلمي والصداقة بالنسبة لجميع الأجيال والتعاون المفيد للطرفين والتنمية المشتركة يصب في جوهر مصالح الشعبين”.

تدهورت العلاقة بين البلدين الجارين في وقت تعزز الصين حضورها العسكري حول أراض متنازع عليها في المنطقة وبينما توطد اليابان العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلفائها.

لكن بعدما فاز إيشيبا بالتصويت لرئاسة الحزب الحاكم الأسبوع الماضي، لفتت الصين إلى أنها ترغب بتحسين العلاقات.

تمو-ستو/بم-لين