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رئيس لبنان يندد بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

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بيروت (رويترز) – ندد الرئيس اللبناني جوزاف عون يوم الأحد بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، وطالب الولايات المتحدة وفرنسا بإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على الفور.

وقال عون في بيان “الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان وسلامة أراضيه مرفوضة تحت أي ذريعة. على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا”.

وحذر عون من أن “استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية