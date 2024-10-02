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رئيس وزراء بريطانيا: لإسرائيل الحق في الأمان والدفاع عن نفسها

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بروكسل (رويترز) – كرر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء القول إن لإسرائيل الحق في الأمان والدفاع عن نفسها، وذلك عند سؤاله عن احتمال رد إسرائيل على إيران والدور المحتمل للقوات البريطانية في أي تحرك عسكري ذي صلة.

وقال ستارمر ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في بروكسل “أعتقد أن من الواضح للغاية أننا نقف بثبات مع إسرائيل”.

وأضاف “تملك إسرائيل الحق في الأمان. تملك إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وذلك واضح بكل تأكيد. لن أخوض في أكثر من ذلك، أو أخوض في دور أفرادنا العسكريين”.

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