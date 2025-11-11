The Swiss voice in the world since 1935
زعيم المعارضة بتركيا: لائحة الاتهام الموجهة لإمام أوغلو “سياسية تماما”

أنقرة (رويترز) – قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، يوم الثلاثاء إن لائحة الاتهام الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو وآخرين بتهم الفساد “سياسية تماما”.

وأضاف أوزجور أوزيل في بيان على منصة إكس أن طلب المدعي العام في إسطنبول من القضاء النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، تُبين أن القضية لا تقتصر على البلدية وإنما هي محاولة سياسية لفرض تدخل قضائي على الانتخابات المستقبلية والديمقراطية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية‭ ‬-‭ ‬تحرير علي خفاجي)

