زياد الرحباني الفنان “العبقري” غير التقليدي في الموسيقى والمسرح والحياة

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زياد الرحباني الذي توفي السبت عن 69 عاما فنان ومسرحي يصفه محبّوه بأنه “عبقري”، أثرى الموسيقى العربية والعالمية بأعمال مزجت بين أصالة الموسيقى العربية الكلاسيكية والجاز، وتحوّل إلى صوت متمرّد لجيل بأكمله.

اشتهر زياد الرحباني، هو الابن الأكبر للفنانة فيروز والملحّن عاصي الرحباني، خصوصا بمسرحياته التي أنتجها خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) وسخر فيها من واقع سياسي اجتماعي شديد التعقيد، ما حوّله من فنان عادي إلى صاحب موقف سياسي.

شكّلت الألحان التي وضعها في مسيرة طويلة امتدّت لأكثر من خمسين عاما، علامة فارقة في عالم الموسيقى العربية، بدأها بأغنية “سألوني الناس” التي لحنها حين كان في السابعة عشرة من عمره وغنّتها والدته أثناء اعتلائها المسرح بينما زوجها الفنان الراحل عاصي الرحباني في المستشفى.

وتلتها عشرات الأغنيات التي رأى كثر أنها أحدثت انعطافة جديدة في مسيرة فيروز، على غرار ألبوم “في أمل” و”كيفك أنت”.

وفي رصيده أغان وألبومات خرجت بصوته وبأصوات فنانين لبنانيين وعرب. فقد غنّت له أيضا الفنانة التونسية لطيفة في ألبوم “معلومات أكيدة”. وكان له مع الفنان اللبناني الراحل جوزيف صقر ألبوم “بما إنو”.

سخر زياد في أغنياته كذلك من الواقع الاجتماعي في لبنان كما في أغنية “أنا مش كافر”، وشكّل ألبومه “هدوء نسبي” بصمة مميزة في عالم الجاز.

اعتبرت أعماله المسرحية مرآة عن بلده الذي مزّقته الطائفية والحرب. وبدأ زياد الرحباني مسيرته المسرحية في “سهرية” (1973) ثمّ “نزل السرور” (1974) و”بالنسبة لبكرا شو؟” (1978).

ولعلّ أشهر مسرحياته “فلم أميركي طويل” (1980) التي تعدّ تصويرا ساخرا لواقع لبنان خلال الحرب الأهلية. وتدور أحداث المسرحية في مستشفى للأمراض العقلية، شخصياته هم مرضى عاصروا تلك الحرب ويشكّلون نماذج مختلفة من المجتمع اللبناني.

بعدها كانت هناك أيضا مسرحيات “شي فاشل”(1983) و”بخصوص الكرامة والشعب العنيد” (1993)، و”لولا فسحة الأمل”(1994).

– “رحل العبقري” –

بالنسبة للكثير من محبّيه، عبّر زياد الرحباني بسخرية لكن بواقعية صادمة عن هموم يجيل كامل عاصر حربا دامية لم تنته مفاعليها بعد. ورأى كثر في مسرحياته ومواقفه استشرافا للواقع اللبناني السياسي والاقتصادي وعمقا في التحليل، وليس فقط استهزاء به.

وكتبت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس التي كانت شريكة حياة الرحباني لوقت طويل وشاركته كذلك في العديد من أعماله الفنية “أشعر وكأن كل شيء انتهى، أشعر وكأن لبنان أصبح فارغا”.

وعلّق الصحافي اللبناني بيار أبي صعب الذي كان كذلك مقربا من الرحباني “إنه زمن ينتهي… زمننا،زمن زياد الرحباني الذي لن يتكرر”.

,قالت الصحافية اللبنانية ضحى شمس التي تعرف الرحباني منذ 30 عاما في اتصال مع وكالة فرانس برس “كان زياد ضميرنا، ضمير المجتمع اللبناني، وأكثر شخص فهم المجتمع اللبناني وكان يعرف إلى أين يتجه هذا المجتمع”، مضيفة بتأثّر “فقدنا قلبنا”.

نعاه كذلك مسؤولون لبنانيون، فكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام “بغياب زياد الرحباني، يفقد لبنان فنانا مبدعا استثنائيا وصوتا حرا ظل وفيا لقيم العدالة والكرامة”.

وقال رئيس الجمهورية جوزاف عون “زياد الرحباني لم يكن مجرد فنان، بل كان حالة فكرية وثقافية متكاملة”.

كما في مسرحياته، لم يتوان زياد الرحباني عن التعبير عن مواقفه السياسية في مقابلاته التلفزيونية، فقد كان يساريا وشيوعيا في بداياته، ومناصرا للفلسطينيين، ومناهضا للطائفية…

وبالإضافة إلى أعماله الفنية، أنتج زياد عددا من البرامج الإذاعية مثل “العقل زينة”، وكتب الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام.

كان له لفترة طويلة عمود صحافي في جريدة “الأخبار” اللبنانية التي نعته بعنوان “زياد الرحباني…رحل العبقري”.

وفي نعيها، كتبت الجريدة “لم يكن قدَر زياد أن يكون مجرّد امتداد لعائلة الرحابنة. لقد اختار باكرا أن يكون انشقاقا ناعما، وصوتا متفرّدا…لكن ابن فيروز وعاصي، لم ينسَ أن يحمل الإرث الموسيقي الهائل من عائلته، ليعيد تركيبه على نحو خاص، فخرجت منه بصمة موسيقيّة تكتظّ بالإبداع والسخرية واليأس والموقف في آنٍ معا”.

لو/رض