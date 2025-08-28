The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية السويسرية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
نقاشات
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
سفير إيران يغادر سيدني بعد طرده ويصف اتهامات أستراليا بأنها "أكاذيب"

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سيدني 28 أغسطس (رويترز) – وصل السفير الإيراني أحمد صادقي إلى مطار سيدني قبل انتهاء مهلة لطرده، ونفى يوم الخميس اتهامات وجهتها أستراليا إلى طهران بالتخطيط لتنفيذ هجمات حرق متعمدة معادية للسامية في مدينتي سيدني وملبورن، ووصفها “بالأكاذيب”.

ومنحت أستراليا صادقي يوم الثلاثاء مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، في أول طرد من نوعه لسفير لها منذ الحرب العالمية الثانية. في حين مُنح ثلاثة مسؤولين آخرين في السفارة الإيرانية مهلة سبعة أيام للمغادرة.

كان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد تلقى يوم الاثنين من منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية تقارير عن وجود أدلة على دفع أموال لمجرمين من خارج البلاد ومن الحرس الثوري الإيراني بزعم ارتباطها بهجومين على كنيس يهودي ومطعم كوشر.

وقال صادقي لمراسلين من شبكتي التلفزيون المحليتين ناين وسفن في مطار سيدني مساء الخميس “هذه كلها ادعاءات عارية تماما عن الصحة وافتراءات”.

وفي وقت سابق في كانبرا، خرج صادقي من مقر إقامته ليقول وداعا.

وقال وهو يلوح بيده لكاميرات التلفزيون “أحب الشعب الأسترالي.. وداعا”.

وأعلنت أستراليا أنها ستصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وكندا اللتين أدرجتاه بالفعل.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

