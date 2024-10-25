سفينة إماراتية تحمل ألفي طن من المساعدات الإغاثية تصل مرفأ بيروت

afp_tickers

3دقائق

استقبل مرفأ بيروت الجمعة سفينة مساعدات إماراتية على متنها ألفا طن من الإمدادات الإغاثية للشعب اللبناني، في إطار حملة “الإمارات معك يا لبنان” التي انطلقت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وتأتي هذه السفينة في إطار “الدعم الإنساني المتواصل من دولة الإمارات للأشقاء اللبنانيين في ظل الأزمة الحالية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان” رئيس دولة الإمارات.

بعد عام على تبادل القصف عبر الحدود منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، دخلت إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران في مواجهة مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر. وكثّفت الدولة العبرية غاراتها الجوية وأطلقت عمليات برية قالت إنها “محدودة” في المناطق الحدودية في 30 منه.

وأسفرت الحرب عن مقتل 1580 شخصا على الأقل منذ 23 أيلول/سبتمبر، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا الى بيانات وزارة الصحة. كما تسببت بنزوح زهاء 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية سلطان محمد الشامسي “تأتي هذه المساعدات الجديدة في سياق حرص دولة الإمارات على الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة، حيث حملت السفينة 1000 طن من الإمدادات الغذائية، و1000 طن من مستلزمات الإيواء المتنوعة، ليصل حجم المساعدات التي أرسلت حتى الآن إلى 2610 أطنان”.

في المقابل، أكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن “الباخرة الإماراتية ميرا … رست على الرصيف الرقم 7 في مرفأ بيروت صباح اليوم (الجمعة) وعلى متنها 2000 طن من المساعدات من المواد الغذائية والحاجات التقنية لمراكز الإيواء”.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض إن هذه الشحنة هي “الأولى من جسر بحري سينقل مساعدات عدة ستأتي كذلك وستكون محملة بشكل أساسي بمواد اغاثية وغذائية لدعم شعب لبنان وبخاصة أهلنا النازحين”.