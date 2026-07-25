شرطة ومسعفون: إسرائيل قتلت مسؤولا كبيرا بشرطة حماس

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القاهرة 25 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومسعفون إن غارة جوية إسرائيلية اليوم السبت أسفرت عن مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة.

والمقادمة، وهو واحد من خمسة فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم اليوم السبت، معروف أيضا بمحافظ شمال قطاع غزة. وقتل المقادمة في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشيخ رضوان بشمال مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المقادمة ينتمي إلى الجناح المسلح لحماس.

وقتلت إسرائيل عشرات من أفراد جهاز الشرطة الذي تديره حماس، بينهم مسؤولون كبار، خلال الأشهر الماضية، متهمة كثيرين منهم بالانتماء إلى الجناح المسلح للحركة وبتشكيل تهديدات وشيكة على إسرائيل وقواتها داخل غزة.

وتقول حماس إن الهجمات الإسرائيلية على جهاز الشرطة ومقاره تهدف إلى نشر الفوضى والانفلات الأمني في القطاع، وتمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول.

*مسعف وطالب بالثانوي من بين القتلى اليوم السبت

في واقعة منفصلة، ذكر مسعفون أن غارة إسرائيلية أخرى قتلت مسعفا فلسطينيا في مخيم النصيرات للاجئين بوسط القطاع. وأضافوا أن ضابط شرطة أصيب في غارة جوية إسرائيلية الأسبوع الماضي قد توفي اليوم السبت. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على الواقعة بعد.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أخرى قتلت شخصين داخل منزل في خان يونس بجنوب القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة استهدفت مسلحا بحركة الجهاد الإسلامي.

وفي وقت لاحق اليوم السبت، أودت ضربة جوية إسرائيلية في خان يونس بحياة خالد البريم الطالب بالمرحلة الثانوية.

وقال أقاربه إن البريم قُتل أثناء محاولته إحضار حلوى لتوزيعها على الأقارب والأصدقاء الذين توافدوا على منزل عائلته لتقديم التهاني بمناسبة تخرجه من المرحلة الثانوية واستعداده للالتحاق بالجامعة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على وفاة البريم.

ووفقا لمسؤولين بالصحة في غزة، ترفع هذه الوفيات عدد القتلى إلى أكثر من 1180 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين. وسقط هؤلاء في هجمات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

ولا تعلن حماس عادة تفاصيل الخسائر في صفوفها.

وربما أنهى وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول العمليات القتالية واسعة النطاق، لكنه لم ينجح في وقف الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية. وقتل مسلحون في غزة أربعة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.

*توقف محادثات السلام

يسعى الوسطاء، ومن بينهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى المضي قدما في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، والتي تدعو إلى نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، لكن لم تظهر سوى بوادر ضئيلة على إحراز تقدم في هذه الجهود.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن مسلحين تقودهم حركة حماس قتلوا نحو 1200 شخص واقتادوا نحو 250 رهينة خلال الهجوم الذي شنته الحركة عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 73 ألف فلسطيني قتلوا في القطاع منذ اندلاع الحرب.

وتسيطر إسرائيل فعليا على ما يقدر بنحو 64 بالمئة من القطاع الساحلي الصغير، الذي تحول إلى أنقاض جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت عامين عقب هجوم حماس عام 2023 على جنوب إسرائيل.

ويعيش حاليا جميع سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا على شريط ضيق من الأرض، في خيام مؤقتة أو مبان متضررة ويواجهون ظروفا صعبة، تحت سيطرة حماس.

(إعداد شيرين عبد العزيز ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )