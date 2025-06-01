شركة “إنديغو” الهندية للطيران تطلب 30 طائرة ايرباص ايه350

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أعلنت شركة “إنديغو” الهندية للطيران الأحد أنها وقّعت طلبا لشراء 30 طائرة إضافية من طراز ايرباص “ايه350-900″، ما يرفع عدد الطائرات التي طلبتها من الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات إلى 60.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”إنديغو” بيتر إلبرز “تقدّمنا بطلب مؤكد لشراء 30 طائرة ايرباص ايه350-900”.

تأسست “إنديغو” عام 2006 وتقف بالفعل خلف أكبر عقد في تاريخ الطيران المدني إذ طلبت 500 طائرة ذات ممر واحد من طراز ايرباص بحلول 2023.

وترسّخ الناقلة الهندية منخفضة الكلفة التي تعد الأكبر في البلاد لجهة الحصة السوقية، مكانتها كطرف رئيسي في سوق الرحلات الطويلة.

وقالت في بيان إن “هذه الخطوة الاستراتيجية ستمكن إنديغو من الانتشار أكثر وتوسيع شبكتها الدولية للرحلات الطويلة”.

وأضافت “هذه خطوة أخرى باتّجاه تحديد خطط شركة الطيران طويلة الأمد في ما يتعلق بالتوسع دوليا”.

وستسمح طائرات “أيه350” التي يصل مداها إلى 15 ألف كيلومتر للشركة بتوسيع شبكتها أكثر.

وطلبت “إنديغو” بالمجمل حوالى 1000 طائرة من فئة “أيه320″، نموذج ايرباص الأنجح والمنافس لطراز “737 ماكس” الذي تنتجه بوينغ والذي تعرض لانتكاسات بعد سلسلة حوادث متعلقة بالسلامة.

وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي “إياتا” الذي بدأ مؤتمره السنوي بشأن القطاع في نيودلهي الأحد، ويلي والش إن “تطور الربط الجوي في الهند خلال السنوات الأخيرة لم يكن أقل من مذهل”.

وأفاد والش بأن نمو قطاع الطيران الهندي “يبلغ أكثر من 10 في المئة” سنويا.

وجعل النمو الاقتصادي الهند التي تعد 1,4 مليار نسمة رابع أكبر سوق للطيران المحلي والدولي إذ تتوقع “إياتا” أنها ستصبح ثالث أكبر سوق في غضون عقد.

وذكرت وزارة الطيران المدني الهندية بأن حركة المسافرين جوا محليا بلغت “عتبة تاريخية تجاوزت 500 ألف راكب في يوم واحد”.

وتفيد الوزارة بأن القطاع “يشهد صعودا صاروخيا”.

وما زال السفر بالقطارات رائجا في الهند لكن السفر بهذه الوسيلة في بلد تعادل مساحته نحو ثلث مساحة الاتحاد الأوروبي بطيء وفوضوي عادة.

وجعل رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي سيلقي خطابا أمام ممثلي إياتا الاثنين، من تطوير قطاع الطيران أولوية منذ وصل إلى السلطة عام 2014.

وضاعفت الهند عدد مطاراتها خلال العقد الماضي إلى 157 فيما تخطط ليبلغ العدد 400 مطار بحلول 2047.

جوف/لين/ب ق