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شركة إدارة أصول نرويجية تبيع حصتها في بالانتير لتعاونها مع إسرائيل

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لندن/أوسلو (رويترز) – باعت واحدة من كبريات شركات إدارة الأصول في شمال أوروبا حصتها في بالانتير تكنولوجيز بسبب مخاوف من أن أعمال شركة البيانات الأمريكية لصالح إسرائيل قد يعرضها لخطر انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وقالت شركة ستوربراند لإدارة الأصول هذا الأسبوع “استبعدنا شركة بالانتير تكنولوجيز من استثماراتنا بسبب مبيعاتها من المنتجات والخدمات لإسرائيل لاستخدامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال متحدث باسم ستوربراند لرويترز إن الشركة، التي تدير أصولا تقارب قيمتها تريليون كرونة (91.53 مليار دولار)، كانت تملك حصة بنحو 262 مليون كرونة (24 مليون دولار) في بالانتير.

ولم يرد ممثل لشركة بالانتير، ومقرها دنفر، على طلب للتعليق حتى يوم الجمعة.

وأوضحت ستوربراند أن بالانتير لم ترد على أي من طلباتها للحصول على معلومات، والتي قدمتها لأول مرة في أبريل نيسان.

وتوفر شركة تحليل البيانات، التي شارك في تأسيسها الملياردير بيتر تيل، نماذج الذكاء الاصطناعي للجيوش.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وافقت بالانتير على شراكة استراتيجية لتزويد إسرائيل بالتكنولوجيا للمساعدة في الحرب الجارية في قطاع غزة.

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