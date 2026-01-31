شركة بلو أوريجين تعلق أنشطة السياحة الفضائية للتركيز على القمر

أعلنت شركة بلو أوريجين المملوكة للملياردير جيف بيزوس الجمعة تعليق أنشطتها السياحية الفضائية للتركيز على القمر، حيث تريد منافسة شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك.

وقالت بلو أوريجين في بيان إنها “ستعلق” رحلات السياحة الفضائية “لمدة عامين على الأقل”، موضحة أنها “ستعيد تخصيص مواردها لتسريع تطوير قدرات الشركة القمرية”.

قدمت الشركة منذ عام 2021 خدمة نقل السياح إلى الفضاء لبضع دقائق على متن مركبتها الصغيرة نيو شيبارد.

ويأتي الإعلان عن تعليق هذه الرحلات التي لم يكشف عن سعرها وشارك فيها مشاهير مثل المغنية كاتي بيري، وسط منافسة متزايدة بين شركتي بيزوس وماسك بشأن برنامج أرتميس التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الذي يخطط لإرسال رواد أميركيين إلى سطح القمر مرة أخرى.

وقد كلفت ناسا الشركتين قبل سنوات بتطوير مركبة هبوط قمرية لكل منهما، سبيس إكس للمهمة الأولى للعودة إلى سطح القمر وبلو أوريجن لرحلة لاحقة.

لكن في مواجهة تأخيرات من قبل شركة سبيس إكس، أعربت ناسا عن قلقها وأعلنت في خريف عام 2025 أنها ستطلق دعوة جديدة لتقديم العطاءات.

وتعتزم بلو أوريجين اغتنام هذه الفرصة، ولذلك فهي تعمل على قدم وساق لإنهاء مركبة الهبوط القمرية قبل منافستها الرئيسية.

تزداد أهمية المسألة مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسريع المهمات القمرية، في حين تعتزم الصين أيضا إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030.

من المقرر إطلاق أول مهمة مأهولة ضمن برنامج أرتميس 2 خلال الأسابيع القادمة، وستكون أول رحلة مأهولة حول القمر منذ أكثر من 50 عاما. لكن المهمة اللاحقة، أرتميس 3، والتي من المقرر أن تهبط على سطح القمر، ستعتمد على التقدم التي تحرزه بلو أوريجين وسبيس إكس.

