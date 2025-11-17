طيران الإمارات تطلب 65 طائرة إضافية من “بوينغ 777X” بقيمة 38 مليار دولار

أعلنت شركة طيران الإمارات الاثنين عن طلبية لشراء 65 طائرة إضافية من طراز بوينغ 777-9، ضمن عائلة طائرات 777X بقيمة 38 مليار دولار، ما يمثل دفعا قويا للشركة المصنّعة الأميركية في اليوم الأول من معرض دبي للطيران.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم أولى الطائرات، التي تأجّل تسليمها مرارا، في العام 2027 بموجب الصفقة الجديدة.

وبذلك، يرتفع إجمالي طلبيات طيران الإمارات مع بوينغ إلى 315 طائرة عريضة البدن، تشمل 270 طائرة 777-9، و10 طائرات شحن من طراز F777، و35 طائرة 787.

و”طيران الإمارات”، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط ومقرها دبي، وأكبر مشغل لطائرات بوينغ 777.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات ورئيسها التنفيذي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في مؤتمر صحافي إن “هذا التزام طويل الأمد يدعم مئات آلاف الوظائف العالية القيمة في قطاع التصنيع”.

وطلبت طيران الإمارات أيضا 130 وحدة إضافية من محركات GE9X، ليرتفع إجمالي طلبياتها من هذه المحركات مع شركة “جي إي أيروسبيس” إلى 540.

وأعربت طيران الإمارات سابقا عن عدم رضاها عن التأخير المتكرر في تسليم طائرات 777X.

وقال الشيخ أحمد “قد يكون لدى البعض شكوك بشأن التأخير الكبير في طلبيات الطائرات لدى طيران الإمارات”، مضيفا “لكنني أؤكد أن كل طائرة تم طلبها بعناية فائقة ضمن خطط نمو طيران الإمارات”.

وأضاف “سنواصل العمل بشكل وثيق مع بوينغ لضمان تسلّم أولى طائرات 777-9 بداية من الربع الثاني من عام 2027”.

وجاء الإعلان في اليوم الأول من معرض دبي للطيران الذي يقام مرة كل عامين، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، فيما عرضت الصين طائرتها كوماك سي 919 للمرة الأولى في المنطقة.

وتمثل أول طائرة ركاب يتم إنتاجها محليا في الصين محاولة لتحدي هيمنة شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية إيرباص المستمرة منذ عقود.

وكشفت شركة إمبراير البرازيلية عن طلبيات لشراء أربع طائرات ركاب من شركة طيران كوت ديفوار وثلاث طائرات أخرى من شركة طيران هيلفيتيك السويسرية.

وأعلنت بوينغ أيضا عن صفقات أصغر حجما مع الخطوط الجوية الإثيوبية التي طلبت 11 طائرة من طراز 737 ماكس، وتسع طائرات من طراز 737-8 لشركة الخطوط الجوية السنغالية الاثنين.

وتسعى شركة صناعة الطائرات الأميركية إلى طي صفحة فترة شهدت حوادث تحطم مميتة ودعاوى قضائية وإضرابا في قطاع الدفاع التابع لها، بالإضافة إلى تأخيرات في التسليم.

“زيادة حجم الأعمال” –

وعن المفاوضات مع طيران الإمارات قال النائب الأول لرئيس المبيعات والتسويق في بوينغ براد ماكمالن “لم يكن هناك حاجة إلى أي إقناع”.

وأضاف “أعتقد أنهم مصممون على طائرة 777-9، فمستقبلهم يعتمد عليها. مستقبلنا يعتمد على طيران الإمارات”.

وتابع “لذلك، عندما يعتمد طرفان الواحد على الآخر، بالإمكان عادة إيجاد طريقة لزيادة حجم الأعمال”.

وأجبرت التأخيرات في التسليم طيران الإمارات على تحديث جزء كبير من أسطولها، بما في ذلك طائرات إيرباص A380 التي توقّف إنتاجها.

ويمنح الاتفاق الجديد مع بوينغ دفعا قويا لدراسة الجدوى المتعلقة بتطوير طراز 777-10 الأكبر ضمن عائلة 777X، إذ وقّعت الناقلة خيارات لتحويل طلبيتها الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8.

وستدرس بوينغ بجدية بناء طائرة أكبر حجما لكنها لم تُقدّم أي التزامات، وفق ماكمالن.

وقال “لقد التزمنا بدراسة الأمر. وهذا ما سنفعله”.

وأضاف “ربما لا يخفى على أحد أن طيران الإمارات ترغب في طائرة أكبر تحل مكان طائرات إيه380 وسنرى ما إذا كانت هذه طائرتنا”.

وأعلنت طيران الإمارات أيضا أنها ستبدأ بتوفير خدمة اتصال مجانية بالانترنت على متن الطائرات عبر ستارلينك كوكبة الأقمار الاصطناعية المملوكة من إيلون ماسك، اعتبارا من الأحد.

