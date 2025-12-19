عاصفة في الإمارات تتسبّب بفيضانات واضطرابات في حركة الطيران

شهدت الإمارات الجمعة تأخيرا أو إلغاء لعشرات الرحلات الجوية، في وقت تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات في العديد من المدن الرئيسية، بعد عاصفة نادرة ضربت هذه الدولة الصحراوية.

وألغت شركة طيران الإمارات 13 رحلة جوية مغادرة من دبي، بينما تم الإبلاغ عن اضطرابات في مدينة الشارقة المجاورة، بعدما استيقظ سكان الدولة الخليجية خلال الليل، على وقع البرق والرعد.

وفي وقت مبكر صباح الجمعة، كانت الشوارع الرئيسية في الشارقة مغمورة بالمياه بالكامل، بينما المارّة يسيرون حفاة وقد رفعوا سراويلهم.

وأحيَت هذه المشاهد ما حصل في نيسان/أبريل 2024، عندما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات كبيرة وأدت إلى إلغاء أكثر من ألفي رحلة جوية في مطار دبي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

ومع اقتراب العاصفة الخميس، دعت شرطة دبي السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج “إلا في حالات الضرورة القصوى”.

والجمعة، انتشرت شاحنات ضخ المياه في جميع أنحاء المدينة لفتح الطرق المسدودة.

وعلى الموقع الإلكتروني لمطار دبي، ظهرت عشرات الرحلات متأخرة وبعضها ملغى، وهو ما أكده متحدث باسم المطار مشيرا إلى “سوء الأحوال الجوية”.

من جانبه، حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار في جميع أنحاء البلاد من الخميس إلى الجمعة، بما في ذلك في دبي والعاصمة أبو ظبي.

كذلك، شهدت دول خليجية أخرى هطول أمطار غزيرة الخميس، من بينها السعودية وقطر حيث تسبّبت هذه الأمطار في إلغاء مباراة في كأس العرب.

وفي نيسان/أبريل الماضي، هطلت أمطار قياسية في الإمارات غمرت منازل وحوّلت شوارع إلى أنهار.

وتسبّبت العاصفة الأعنف في الإمارات منذ بدء تسجيل البيانات قبل 76 عاما، في مقتل أربعة من الفيليبين وإماراتي.

ولاحظت دراسة نشرتها مجموعة “وورد ويذر أتريبيوشن” (World Weather Attribution) أن الاحتباس الحراري فاقم “على الأرجح” الأمطار الغزيرة التي ضربت الإمارات وسلطنة عمان العام الماضي.

