فرنسا تعلن أن بيانا مشتركا سيصدر عن قمة وزراء المال في مجموعة السبع

afp_tickers

2دقائق

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور الثلاثاء أن بيانا مشتركا سيصدر عقب قمة وزراء المال في مجموعة السبع المجتمعين في باريس منذ الاثنين بهدف تشكيل جبهة مشتركة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للنزاع في الشرق الأوسط.

وقال ليسكور لقناة “بي إف إم بيزنس” الإخبارية المالية الفرنسية “سيصدر بيان. ستلاحظون أن هذا البيان سيتناول عددا من القضايا المهمة التي نتفق عليها”.

وسيعقد الوزير مؤتمرا صحافيا إلى جانب محافظ المصرف المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو لتقديم آخر المستجدات.

وأشار ليسكور خصوصا إلى “الحاجة المُلحة لإدارة الاختلالات العالمية”، و”تقديم المساعدة للفئات الأكثر ضعفا، ولا سيما الدول الأكثر ضعفا”، وإلى “تحديات الأزمة وتأثير” الحرب في الشرق الأوسط على “الحياة اليومية لمواطنينا”.

وأضاف لاحقا في للصحافيين “أجرينا مناقشات صريحة جدا بين أشخاص لا يتفقون بالضرورة على كل القضايا، لكنهم قادرون على التحدث عن أي أمر”.

وفي اليوم الثاني من القمة، توسّعت المناقشات صباحا لتشمل دولا أخرى مدعوة من مجموعة السبع وهي البرازيل، والهند، وكوريا الجنوبية، وكينيا، تليها ظهرا ثلاث دول خليجية وهي الإمارات، وقطر، والمملكة العربية السعودية.

وبعد قمة مجموعة السبع، سيُعقد مؤتمر بعنوان “لا تمويل للإرهاب”، مُخصّص لمكافحة تمويل الإرهاب، ويجمع وفودا من 75 دولة، وسيُختتم بكلمة يلقيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال رولان ليسكور “يهدف هذا المؤتمر إلى تأكيد الدور المحوري الذي يضطلع به وزراء المال في تتبّع التدفقات المالية غير المشروعة التي تموّل الإرهاب، فضلا عن تهريب المخدرات والجريمة المنظمة”.

أود/س ح/ب ح