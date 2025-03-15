فرنسا تفتح تحقيقا بتهمة القتل غير العمد ضد توتال إنرجي على خلفية هجوم في موزمبيق

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أعلن المدعون العامون الفرنسيون السبت فتح تحقيق بتهمة القتل غير العمد ضد مجموعة الطاقة العملاقة توتال إنرجي، على خلفية هجوم جهادي أوقع قتلى في موزمبيق في 2021.

في تشرين الأول/أكتوبر 2023 رفع ناجون وأقارب ضحايا الهجوم الذي وقع بالقرب من حقل غاز رئيسي في شمال موزمبيق دعوى قضائية ضد المجموعة بتهمة التقصير في حماية المتعاقدين معها.

وقتل مسلحون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية عشرات الأشخاص عندما هاجموا بلدة بالما الساحلية في موزمبيق في آذار/مارس 2021، ما أدى إلى فرار آلاف الأشخاص إلى الغابة المحيطة.

واستمر الهجوم في مقاطعة كابو ديلغادو أياما. وقتل بعض الضحايا بقطع الرأس.

وأفاد مكتب المدعي العام في نانتير وكالة فرانس برس بأن التحقيق في تهمة القتل غير العمد وعدم مساعدة شخص في خطر بدأ الجمعة.

ولم يصدر أي تعليق بعد توتال إنرجي.

نال-ملف/غد/كام