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فنادق أبوظبي تستقبل 4,8 مليون نزيل حتى تشرين الأول/أكتوبر بنمو 26 %

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استقبلت فنادق إمارة أبوظبي 4,8 مليون نزيل منذ بداية العام وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 26% في عدد النزلاء الدوليين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الثلاثاء أنّ أبوظبي استقبلت أكثر من 3,9 مليون زائر عبر البرامج الثقافية والفنية والمعالم ومواقع الفعاليات لغاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، مع زيادة بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت إلى أنّ ذلك “يبرز نجاح المبادرات الثقافية التي تستلهم عناصر الحداثة والمعاصرة بالتمازج مع أصالة التقاليد العريقة والتراث الثقافي”، لافتة أنّ “هذه الإنجازات ترسخ مكانة الإمارة وجهة ثقافية سياحية عالمية”.

هت/كام

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