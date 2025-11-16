The Swiss voice in the world since 1935
فنزويلا تطلق سراح فرنسي موقوف منذ حزيران/يونيو

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أطلقت السلطات الفنزويلية سراح الفرنسي كاميلو كاسترو الموقوف منذ حزيران/يونيو، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد.

وكتب ماكرون على منصة إكس “كاميلو كاسترو حر. أشارك أقرباءه شعورهم بالراحة، وأشكر كل من ساهم في تحريره”.

وقال “تعمل فرنسا أحيانا بدون ضجة وبتصميم وهدوء”.

وكاميلو كاسترو مدرّب يوغا عمره 41 عاما، وقد فقد أثره في السادس والعشرين من حزيران/يونيو في نقطة باراغواشون الحدودية بين فنزويلا وكولومبيا حيث كان يقيم.

وكانت والدته أبلغت أنها فقدت الاتصال به ما عدا رسالة صوتية أرسلها في آخر تموز/يوليو يطلب فيها مساعدته.

في منتصف الشهر ذاته، نددت منظمة العفو الدولية بسياسة “الإخفاء القسري” المتعمدة منذ إعادة انتخاب نيكولاس مادورو بحق معارضين وأجانب.

وقالت المنظمة “يبدو أن السلطات الفنزويلية تستخدم هذه الممارسة لتأييد حديثها عن وجود مؤامرات خارجية، وكوسيلة تفاوض مع دول أخرى”.

اغا/خلص/كام

