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فنلندا تغلق آخر محطة للطاقة تعمل بالفحم

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أعلنت شركة “هيلين”، إحدى كبرى شركات الطاقة في فنلندا، الثلاثاء إغلاق آخر محطة طاقة تعمل بالفحم في البلاد.

وكانت محطة سالميساري الواقعة في وسط هلسنكي، تنتج الكهرباء وتزود شبكة التدفئة المركزية في العاصمة، لكنها كانت في الوقت نفسه تتسبب بانبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في ظاهرة احترار المناخ.

وأوضحت الشركة في بيان أنه نتيجة إغلاق المحطة، ستنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية التي تنتجها “هيلين” بحوالى 50 % مقارنة بمستويات 2024، كما ستنخفض انبعاثات هلسنكي الإجمالية بنسبة 30 %.

وبالتالي، ستنخفض الانبعاثات التي تنتجها فنلندا 2 %.

وقال المدير العام للشركة أولي سيركا إن “التخلي عن استخدام الفحم هو خطوة ملموسة نحو إنتاج الشركة طاقة نظيفة ومكتفية ذاتيا وبأسعار معقولة”.

في العام 2022، كان 64 % من إنتاج شبكة التدفئة المركزية التابعة للشركة يأتي من احتراق الفحم الذي يسلم لهلسنكي بالسفن.

وقررت فنلندا حظر استخدام الفحم في إنتاج الطاقة بشكل كامل اعتبارا من 1 أيار/مايو 2029.

انك/الح/ص ك

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