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فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يتعهد برد “حازم” على الرسوم الجمركية الأميركية “غير المبررة”

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تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء برد “حازم ومتناسب” من الأوروبيين بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.

وقالت فون دير لايين في بيان “إن الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد: إنها تستدعي تدابير مضادة حازمة ومتناسبة”.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مرسوما حدد بموجبه بدء تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 25 % على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم “بدون استثناءات” اعتبارا من 12 آذار/مارس.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية “أسفها الشديد” لهذا القرار. 

كما أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن دول التكتل الأوروبي سترد “بشكل جماعي” على هذه الرسوم.

والمفوضية الأوروبية هي الجهة الوحيدة المختصة بالتفاوض على اتفاقات التجارة أو اتخاذ القرارات بشأن الرسوم الجمركية، نيابة عن الدول السبع والعشرين التي تقوم بدورها بالمصادقة على هذه القرارات. 

واعتبر المفوض الأوروبي للتجارة الدولية ماروس سيفكوفيتش “أنه سيناريو يمثل خسارة متبادلة”.

ومن المرجح بالتالي أن يكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثير كبير على صناعة الصلب الأوروبية التي تضررت أصلا جراء المنافسة الدولية.

وأكد دبلوماسي أوروبي الثلاثاء “لقد مررنا بهذا من قبل” خلال رئاسة ترامب الأولى، “لذا فإن المفوضية تعرف ما يجب القيام به”.

وسبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021 رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم بهدف حماية الصناعة الأميركية، منددا بمنافسة غير نزيهة من دول آسيوية وأوروبية.

ومن المقرر أن تلتقي فون دير لايين نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الثلاثاء على هامش قمة باريس للذكاء الاصطناعي التي تنظمها فرنسا والهند.

وب/ريم/الح

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