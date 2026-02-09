قتيل وستة مصابين في حريق بمصفاة نفطية في شمال العراق (رسمي)

أدّى حريق في مصفاة نفطية ضخمة في شمال العراق إلى مقتل عامل وإصابة ستة آخرين، حسبما أعلنت السلطات الاثنين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان “مصرع عامل وإصابة ستة آخرين إثر حريق” اندلع “في وحدة تحسين البنزين (…) في +مصفى صلاح الدين (2)+” في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، مشيرة الى أن “فرق الدفاع المدني كافحت” الحريق.

وأوضح قائمقام قضاء بيجي عادل الدج لوكالة فرانس برس أن الحريق “سببه تقني”، وأن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى بيجي.

و”صلاح الدين-2″ هو جزء من مصفاة بيجي التي تُعدّ من أكبر مصافي تكرير النفط في العراق.

ولحقت أضرار بالغة بالمصفاة خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه اعتبارا من حزيران/يونيو 2014، والمعارك التي خاضتها القوات العراقية ضد عناصره وانتهت بطردهم من بيجي في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وأعادت السلطات تأهيل المصفاة، وافتتحها في شباط/فبراير 2024.

والعراق الذي يوفر النفط نحو 90 في المئة من إيراداته، هو ثاني أكبر الدول المصدّرة للخام في منظمة أوبك، مع ما معدّله 3,5 ملايين برميل يوميا.

