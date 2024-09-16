قيادي حوثي يقول واشنطن عرضت الاعتراف بحكومة صنعاء ومسؤول أمريكي ينفي

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القاهرة (رويترز) – قال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة عرضت الاعتراف بحكومة الحوثيين في صنعاء في محاولة من جانبها لوقف الهجمات التي تشنها الجماعة.

ووصف مسؤول أمريكي هذه التصريحات بأنها كاذبة.

جاءت تصريحات القيادي الحوثي بعد يوم من وصول صاروخ باليستي أطلقته الجماعة المتحالفة مع إيران إلى وسط إسرائيل للمرة الأولى، مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحذير بأنهم سيدفعون “ثمنا باهظا”.

وقال البخيتي لقناة الجزيرة مباشر إن هناك دائما اتصالات بعد كل عملية يقومون بها، وأشار إلى أن هذه الاتصالات تستند إما إلى تهديدات أو تقديم بعض الإغراءات.

ووصف مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، هذه التصريحات بأنها “محض كذب”.

وإلى جانب شن هجمات ضد إسرائيل، واصلت الجماعة اليمنية شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة أو تتجه لإسرائيل لدعم الفلسطينيين في ظل استمرار الحرب في غزة.

وتسببت هجمات الحوثيين في إلحاق أضرار بأكثر من 80 سفينة عبر شن هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة منذ نوفمبر تشرين الثاني، كما أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى. وأسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة من أفراد الأطقم على الأقل.

ويعاني اليمن من حرب أهلية مستمرة منذ سنوات. وسيطر الحوثيون عام 2014 على العاصمة صنعاء وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا. وفي يناير كانون الثاني، أعادت الولايات المتحدة إدراج الحوثيين على قائمتها للجماعات الإرهابية.