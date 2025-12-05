The Swiss voice in the world since 1935
كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت الحكومة الكندية اليوم الجمعة إنها رفعت اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب وحذفت هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت تحالف المعارضة الذي ساعد في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، من قائمة الكيانات الإرهابية.

وذكرت الحكومة في بيان “تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة وتأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

