كينيا تحصل على إعفاء جمركي لمعظم صادراتها إلى الصين

حصلت كينيا على إعفاء جمركي كامل لمعظم صادرتها إلى الصين، بحسب ما أعلن وزير التجارة الكيني الخميس، وذلك في إطار سعي نيروبي إلى تعويض انعكاسات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وقال وزير التجارة لي كينياجوي في بيان إن الاتفاقية الكينية الصينية تهدف إلى تنويع أسواق الدولة الواقعة في شرق إفريقيا و”تقليص الاختلالات التجارية”.

وأوضح كينياجوي أن الاتفاقية ستتيح دخول 98,2% من السلع الكينية إلى الصين من دون ضرائب استيراد، ولا سيما إلغاء الرسوم الجمركية على صادراتها الزراعية الحيوية.

ولا تزال الاتفاقية بحاجة إلى مصادقة البرلمان، وفق ما أفاد مكتب الوزير وكالة فرانس برس.

وتتجه أنظار دول إفريقية عدة بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية بشكل كبير على دول العالم العام الماضي.

وفرضت إدارة ترامب أدنى زيادة في الرسوم على كينيا بنسبة 10%، إلا أنها تأثرت أيضا بانتهاء العمل بقانون النمو والفرص في إفريقيا في أيلول/سبتمبر، وهو اتفاقية طويلة الأمد أتاحت دخول السيارات والملابس وغيرها من السلع من 32 دولة إفريقية إلى الأسواق الأميركية معفية من الرسوم.

ووافق المشرعون الأميركيون هذا الأسبوع على تمديد القانون لثلاث سنوات، لكن مجلس الشيوخ لم يقره بعد.

العام الماضي دعا السيناتور الأميركي جيمس ريش إلى إجراء تحقيق في العلاقات التجارية الكينية مع بكين التي استثمرت بكثافة في البنية التحتية لكينيا.

وذكرت تقارير إعلامية كينية أن الضغوط الأميركية أدت إلى تأخير الاتفاق مع الصين، لكن سكرتير الشؤون الخارجية كورير سينغوي، نفى التقارير هذا الأسبوع قائلا إنه “لا أساس لها”.

وكتب سينغوي في منشور على إكس “لا نرى أي تعارض بين إبرامنا اتفاقية الوصول إلى السوق مع الصين من جهة، وسعينا الحثيث لإعادة تفعيل قانون النمو والفرص في إفريقيا من جهة أخرى”.

والثلاثاء دعا رئيس لجنة الوسائل والموارد الجمهوري جيسون سميث إلى الإسراع في إتمام قانون النمو والفرص، محذرا من أن بكين استثمرت مبالغ طائلة “لاحتكار” السوق.

