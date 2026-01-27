The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ماراثون دبي وغينيس يطلقان مبادرة لتسجيل أرقام قياسية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دشَّن “ماراثون دبي”، الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاما على انطلاقه، برنامج تعاون مع موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية يتيح للمشاركين فرصة محاولة تسجيل أرقام قياسية عالمية رسمية خلال سباق الماراثون المقرر في الأول من شباط/فبراير، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وسيتمكن المشاركون، بموجب هذا التعاون، من اختيار ومحاولة تسجيل أرقام قياسية معتمدة من غينيس ضمن فئات محددة، تتجاوز حدود الأداء الرياضي التقليدي، إلى الجري بالأزياء التنكرية، والجري الثنائي، والتحديات الهادفة إلى رفع الوعي، إلى جانب عناصر إبداعية مرتبطة بالتحمل البدني والمشاركات الجماعية، وذلك وفق المعايير المعتمدة من الموسوعة.

وأضافت “وام” أن فرص التسجيل المتاحة تشمل تحقيق أرقام قياسية متنوعة، بينها أسرع ماراثون يجريه أب وابنه معا، أو أم وابنتها معا، إضافة إلى فئات تشمل الجري باستخدام معدات رياضية، أو مع عصب العينين، أو باستخدام الزلاجات.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية