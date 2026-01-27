ماراثون دبي وغينيس يطلقان مبادرة لتسجيل أرقام قياسية

دشَّن “ماراثون دبي”، الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاما على انطلاقه، برنامج تعاون مع موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية يتيح للمشاركين فرصة محاولة تسجيل أرقام قياسية عالمية رسمية خلال سباق الماراثون المقرر في الأول من شباط/فبراير، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وسيتمكن المشاركون، بموجب هذا التعاون، من اختيار ومحاولة تسجيل أرقام قياسية معتمدة من غينيس ضمن فئات محددة، تتجاوز حدود الأداء الرياضي التقليدي، إلى الجري بالأزياء التنكرية، والجري الثنائي، والتحديات الهادفة إلى رفع الوعي، إلى جانب عناصر إبداعية مرتبطة بالتحمل البدني والمشاركات الجماعية، وذلك وفق المعايير المعتمدة من الموسوعة.

وأضافت “وام” أن فرص التسجيل المتاحة تشمل تحقيق أرقام قياسية متنوعة، بينها أسرع ماراثون يجريه أب وابنه معا، أو أم وابنتها معا، إضافة إلى فئات تشمل الجري باستخدام معدات رياضية، أو مع عصب العينين، أو باستخدام الزلاجات.