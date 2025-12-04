ماكرون يضغط على شي بشأن أوكرانيا والتجارة

حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جينبينغ الخميس في بكين على العمل من أجل وضع حد للحرب في أوكرانيا وتصحيح الاختلال في التوازنات التجارية، فيما نفى شي جينبينغ بحزم أي مسؤولية في الوضع في أوكرانيا.

ودعا شي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بصورة “متوازنة” مؤكدا رغبته في أن يحل السلام في أوكرانيا.

وقال شي إن “الصين تدعم كل الجهود من أجل السلام” و”ستواصل لعب دور بناء من أجل إيجاد حل للأزمة”.

وفيما لم يعبر ماكرون عن أي مأخذ في تصريحاته العلنية، لفت شي إلى أن بكين “تعارض بحزم في الوقت نفسه أي محاولة غير مسؤولة ترمي إلى إلقاء المسؤولية على أي كان أو التشهير بأي كان”.

خلال ظهور إعلامي مشترك، قال ماكرون إنه “ناقش مطولا” مع شي الوضع في أوكرانيا، واصفا إياه بأنه “تهديد حيوي للأمن الأوروبي”.

وأضاف “آمل أن تنضم الصين إلى دعوتنا وجهودنا للتوصل على الأقل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت ممكن”.

وكان ماكرون وصف سابقا التعاون مع الصين بأنه “بالغ الأهمية” في ما يتعلق بأوكرانيا. وفيما أقر بوجود “خلافات في الرأي”، أكد ماكرون على “مسؤولية التغلب عليها وإيجاد آليات للتعاون وحل النزاعات من أجل التعددية الفعالة التي نؤمن بها”.

واستقبل الرئيس الصيني برفقة زوجته بنغ لي يوان، ماكرون وزوجته بريجيت في قاعة الشعب الكبرى، مقر المؤتمرات الوطنية للحزب الشيوعي الصيني. واستمعوا إلى النشيدين الوطنيين واستعرضوا الحرس الوطني قبل أن يحييهم أطفال وجّه ماكرون قبلة نحوهم.

بعدما وصل مساء الأربعاء برفقة 35 مسؤولا تنفيذيا من شركات كبرى بينها “إيرباص” و”كهرباء فرنسا” و”دانون” وشركات عائلية تعمل في مجالات مختلفة من السلع الفاخرة إلى الأغذية، حضر ماكرون مراسم التوقيع على عقود عدة.

هذه الزيارة الرسمية الرابعة لإيمانويل ماكرون إلى الصين منذ انتخابه رئيسا عام 2017. وكان استقبل شي جينبينغ بحفاوة بالغة في فرنسا عام 2024. ويركز قصر الإليزيه على الزيارة واللقاءات التي يعقدها ماكرون ونظيره الصيني حتى الجمعة، بما في ذلك الاجتماعات الخاصة، بوصفها دليلا على أهمية العلاقة.

مع ذلك، فإن خلافات الصين مع فرنسا، وعلى نطاق أوسع مع أوروبا، لا تزال عميقة، في ظل رغبة أوروبا في أن تستخدم بكين نفوذها لدى روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

تؤكد الصين باستمرار رغبتها في السلام. لكنها لم تُدِن بتاتا غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وبصفتها شريكا اقتصاديا وسياسيا رئيسيا لروسيا، تُعدّ الصين أكبر مشترٍ في العالم للوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك المنتجات النفطية، ما يُغذّي آلة الحرب الروسية.

وتتهم الحكومات الغربية بكين بتزويد موسكو الدعم الاقتصادي الحيوي لمجهودها الحربي، خصوصا المكونات العسكرية لصناعتها الدفاعية.

خلال زيارته السابقة لبكين عام 2023، دعا ماكرون نظيره الصيني إلى “إعادة روسيا إلى رشدها”.

– دبلوماسية الباندا –

منح الرئيس الصيني نظيره الروسي فلاديمير بوتين معاملة خاصة في أيلول/سبتمبر بدعوته، إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لحضور عرض عسكري ضخم لإحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

تُشكّل الاختلالات في الميزان التجاري نقطة خلاف رئيسية أخرى، إذ تُعتبر الممارسات التجارية الصينية غير عادلة، من السيارات الكهربائية إلى الصلب.

يواجه الاتحاد الأوروبي عجزا تجاريا هائلا مع الصين قدره 357 مليار دولار، ما يُضرّ بمصالح الاتحاد.

يبدو أن دعوة ماكرون للاستثمارات المتبادلة لاقت استجابة، مع تبادل للتكنولوجيا بين بكين وباريس مشابه لذلك القائم مع الأوروبيين عموما. وقد ساهم هذا التبادل في ازدهار بكين الاقتصادي، مع ما يرافق ذلك من فرص عمل جديدة ومزايا مختلفة.

وقد وُقّع خطاب نوايا في هذا الصدد.

وقال الرئيس الصيني الذي خاضت بلاده حربا تجارية شرسة مع الولايات المتحدة عام 2025 كانت لها تداعيات عالمية “التزم الجانبان تعزيز التنمية المتوازنة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتوفير بيئة عمل عادلة وشفافة وخالية من التمييز وقابلة للتنبؤ للشركات في كلا البلدين”.

وكما حصل في فرنسا عام 2024، سيلتقي الرئيسان الجمعة في مكان غير رسمي في تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان (جنوب غرب الصين)، موطن حيوانات الباندا العملاقة التي أصبحت سفيرة للصين حول العالم. ووقّع البلدان اتفاقية بهذا الشأن، لم يُكشف عن بنودها في الوقت الحاضر.

