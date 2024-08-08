مبادرة تجريبية لتقليل ساعات العمل في دوائر دبي الحكومية خلال الصيف

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أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مبادرة تجريبية اسمها “صيفنا مرن” تهدف إلى لتقليل ساعات العمل في بعض الهيئات الحكومية خلال فصل الصيف، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”

وقالت الوكالة إن 15 جهة حكومية تشارك في “التطبيق التجريبي لهذه المبادرة التي تُعزز مرونة بيئة العمل من خلال تقليل ساعات العمل إلى سبع ساعات وتعليق العمل يوم الجمعة”.

وسيبدأ تطبيق المبادرة اعتباراً من 12 آب/أغسطس ولغاية 30 أيلول/سبتمبر 2024، “وذلك بهدف زيادة سعادة ورفاهية الموظفين من خلال تعزيز الحياة الاجتماعية وزيادة الرفاه الوظيفي خلال فترة الصيف بهدف تشجيع التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية”.

وقال المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله علي بن زايد الفلاسي “نهدف في إطار هذه المبادرة إلى الارتقاء بجودة حياة الموظّفين وتعزيز استدامة الموارد الحكومية، ما يُسهم في نهاية المطاف في ترسيخ مكانة دبي عالمياً فـي صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل من خلال تقديم تجربة نموذجية جديدة تتكامل فيها عناصر جودة الحياة”.

أم/رض