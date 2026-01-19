متحدث: رئيس قازاخستان سينضم إلى مجلس ترامب للسلام

2دقائق

آستانة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال المتحدث باسم رئيس قازاخستان اليوم الاثنين إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف سينضم “لمجلس السلام” الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قبوله دعوة بذلك الشأن، وأضاف أنه يتطلع للمساهمة في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

ووفقا لنسخة من رسالة الدعوة ومسودة ميثاق اطلعت عليها رويترز، سيترأس ترامب المجلس مدى الحياة وسيبدأ بتناول ملف غزة ثم يوسع نطاق عمله ليشمل التعامل مع صراعات أخرى.

وأوضح المتحدث رسلان زيلديباي أن الرئيس توكاييف كان من أوائل الزعماء الذين تلقوا دعوة من ترامب.

وأضاف “أرسل رئيس الدولة رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة يعبر فيها عن امتنانه العميق ويؤكد موافقته على الانضمام إلى هذه المنظومة الجديدة”.

وتابع “أكد الرئيس توكاييف التزام قازاخستان بالمساهمة في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وتعزيز الثقة بين الدول ودعم الاستقرار العالمي”.

ودعا ترامب 60 دولة للانضمام إلى مجلس السلام، لكن العضوية الدائمة ستكون متاحة لمن يدفع مليار دولار.

(إعداد مروة غريب وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية )