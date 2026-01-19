The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

متحدث: رئيس قازاخستان سينضم إلى مجلس ترامب للسلام

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

آستانة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال المتحدث باسم رئيس قازاخستان اليوم الاثنين إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف سينضم “لمجلس السلام” الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قبوله دعوة بذلك الشأن، وأضاف أنه يتطلع للمساهمة في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

ووفقا لنسخة من رسالة الدعوة ومسودة ميثاق اطلعت عليها رويترز، سيترأس ترامب المجلس مدى الحياة وسيبدأ بتناول ملف غزة ثم يوسع نطاق عمله ليشمل التعامل مع صراعات أخرى.

وأوضح المتحدث رسلان زيلديباي أن الرئيس توكاييف كان من أوائل الزعماء الذين تلقوا دعوة من ترامب.

وأضاف “أرسل رئيس الدولة رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة يعبر فيها عن امتنانه العميق ويؤكد موافقته على الانضمام إلى هذه المنظومة الجديدة”.

وتابع “أكد الرئيس توكاييف التزام قازاخستان بالمساهمة في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وتعزيز الثقة بين الدول ودعم الاستقرار العالمي”.

ودعا ترامب 60 دولة للانضمام إلى مجلس السلام، لكن العضوية الدائمة ستكون متاحة لمن يدفع مليار دولار.

(إعداد مروة غريب وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية