مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين مشروع قانون يهدف إلى إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين، والآن سيحوّل على مجلس النواب ليوافق عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتمت الموافقة على النص بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، وسيحول مشروع القانون الآن على مجلس النواب للموافقة عليه ثم إرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

ويأتي هذا التطور بعدما توصل الجمهوريون والديموقراطيون إلى اتفاق موقت لتمويل الحكومة حتى كانون الثاني/يناير، بعد خلافات بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات ترامب فصل موظفين فدراليين.

وأشاد ترامب الإثنين باتفاق التسوية ووصفه بأنه “جيد جدا”.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي إن الإغلاق الحكومي سينتهي “سريعا جدا”، وأضاف ردا على سؤال بشأن التزامه شروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه “سيلتزم الاتفاق” وإن “الاتفاق جيد جدا”.

ملم/الح

