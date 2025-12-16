مسؤول: مقتل فتى فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية

رام الله (الضفة الغربية) 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال محمد البدن رئيس بلدية تقوع بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء إن فتى في السادسة عشرة من عمره قُتل برصاص مستوطن إسرائيلي في البلدة الواقعة شرق بيت لحم.

واحتدم العنف في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023 والتي استمرت عامين. وتصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بشدة، وأبلغت الأمم المتحدة عن وقوع أكبر عدد على الإطلاق من مثل هذه الهجمات في أكتوبر تشرين الأول.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق على وفاة مهيب جبريل اليوم الثلاثاء.

وقال البدن في اتصال هاتفي مع رويترز “اليوم وبعد تشييع الفتى عمار صباح (16 عاما) الذي قتله الجيش الإسرائيلي أمس وسط البلدة، تواجد عدد من الفتية بجانب الشارع الرئيسي وسط البلدة، حيث أطلق مستوطن النار على الفتى مهيب جبريل (16 عاما) وأصابه في رأسه”.

وتابع قائلا “تم نقله إلى مركز طبي في البلدة حيث أُعلن عن استشهاده وعقب ذلك جرت عمليه تشييعه ودفنه”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لم تتحقق رويترز من صحته تظهر فيه مجموعة من الفتية يركضون بعيدا عن أحد الشوارع وبعد لحظات يسقط أحدهم على الأرض.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت عمار صباح أمس خلال اقتحام الجيش للبلدة. وذكر الجيش أن الحادث قيد التحقيق، وأن الجنود تعرضوا للرشق بالحجارة ليستخدموا وسائل تفريق الشغب قبل أن يطلقوا النار.

ويقطن الضفة الغربية 2.7 مليون فلسطيني يتمتعون بحكم ذاتي محدود تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، بينما يوجد بها مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات، المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967، غير شرعية، ودعت قرارات عديدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

وتنفي إسرائيل عدم شرعية المستوطنات، وتشير إلى إلى روابط دينية وتاريخية بالأرض.

